Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та закарпатський Минай.
фото ФК Львів
06 березня 2023, 12:09
Львів та закарпатський Минай матчем на стадіоні СКІФ завершуватимуть програму шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.
Олег Дулуб після зимової павзи вирішив залучити одразу десять нових гравців власного колективу, тоді як Юрій Грисьо — єдиний, хто залишив за собою місце в стартовому складі.
Володимир Шаран, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:4), використав Мельника в центрі захисту, тоді як Нємчанінов перейшов на лівий фланг оборони, Петько долучиться до опорної зони, а Булеза зіграє на лівому фланзі півзахисту.
Львів: Рибка — Кузик, Ґільєрме, Дитятьєв, Ґабріель, Траоре — Грисьо, Алібеков, Антоніо, Бєляєв — Свржняк.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Ременяк, Ессеола, В. Михайлів, Р. Михайлів, Никитюк, Мильченко, Бугай, Богунов, Вовкун, Сасовський.
Запасні: Кемкін, Савченко, Дмитрук, Кравчук, Шишка, Голуб, Колесник, Паламар, Рогозинський.
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Нємчанінов — Петько, Вітенчук — Гечев, Твердохліб, Булеза — Вишневський.
Гра Львів — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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