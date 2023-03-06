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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та закарпатський Минай.

Львів та закарпатський Минай матчем на стадіоні СКІФ завершуватимуть програму шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб після зимової павзи вирішив залучити одразу десять нових гравців власного колективу, тоді як Юрій Грисьо — єдиний, хто залишив за собою місце в стартовому складі.

Володимир Шаран, на тлі поразки від донецького Шахтаря (1:4), використав Мельника в центрі захисту, тоді як Нємчанінов перейшов на лівий фланг оборони, Петько долучиться до опорної зони, а Булеза зіграє на лівому фланзі півзахисту.

Львів: Рибка — Кузик, Ґільєрме, Дитятьєв, Ґабріель, Траоре — Грисьо, Алібеков, Антоніо, Бєляєв — Свржняк.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Ременяк, Ессеола, В. Михайлів, Р. Михайлів, Никитюк, Мильченко, Бугай, Богунов, Вовкун, Сасовський.



Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Нємчанінов — Петько, Вітенчук — Гечев, Твердохліб, Булеза — Вишневський.