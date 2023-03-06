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Львів — Минай 1:0
Гол: Ременяк, 77

Львів: Рибка — Ґільєрме (Богунов, 46), Ґабріель, Дитятьєв (Никитюк, 53), Траоре — Алібеков, Антоніо (Мильченко, 69) — Свржняк (Ременяк, 63), Бєляєв, Кузик — Грисьо (Есеола, 53).

Минай: Бандура — Гончар (Голуб, 84), Горін (Кравчук, 80), Мельник, Нємчанінов — Петько (Шишка, 79), Вітенчук (Паламар, 84) — Гечев (Рогозинський, 72), Твердохліб, Булеза — Вишневський.

Попередження: Есеола — Мельник