Україна
06 березня 2023, 14:58
Десант із "зимових" новачків допоміг Львову здобути мінімальну перемогу над Минаєм
Однак успіх команді Олега Дулуба приніс вихованець академії Артур Ременяк.
Львів — Минай, фото УПЛ
06 березня 2023, 14:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Львів — Минай 1:0
Гол: Ременяк, 77
Львів: Рибка — Ґільєрме (Богунов, 46), Ґабріель, Дитятьєв (Никитюк, 53), Траоре — Алібеков, Антоніо (Мильченко, 69) — Свржняк (Ременяк, 63), Бєляєв, Кузик — Грисьо (Есеола, 53).
Минай: Бандура — Гончар (Голуб, 84), Горін (Кравчук, 80), Мельник, Нємчанінов — Петько (Шишка, 79), Вітенчук (Паламар, 84) — Гечев (Рогозинський, 72), Твердохліб, Булеза — Вишневський.
Попередження: Есеола — Мельник