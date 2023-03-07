Україна

Юнаки з України були сильніші за суперника.

Юнацька збірна України U-17 розпочала свій шлях в еліт-раунді кваліфікації Євро-2023 з перемоги.

В кіпрському місті Пафос на стадіоні ім. Стеліоса Кіріакідеса команда Юрія Мороза переграла Кіпр U-17.

На 9 хвилині рахунок став 0:1 на користь нашої команди. Данило Хан завдав обвідного удару у праву дев'ятку.

За 13 хвилин команда Мороза подвоїла рахунок. Давид Білий з вбивчої позиції переграв воротаря господарів.

Кіпр зумів відігратись на 45 хвилині зусиллями Аврамідіса. Проте у другому таймі наша команда забила ще два рази.

На 60 хвилині Кирило Пашко, а на 82 — Матвій Пономаренко збільшили перевагу України. За лічені хвилини до кінця гри Цоуліу зробив рахунок 2:4.

У наступному матчі збірна України протистоятиме одноліткам з Ірландії 10 березня. А 13 числа команда зіграє з Італією U-17.

Кіпр U-17 — Україна U-17 2:4

Голи: Аврамідіс, 45, Цоуліу, 90 - Хан, 9, Білий, 22, Калин, 60, Пономаренко, 82