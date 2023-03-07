Незабаром буде винесене рішення щодо гравців, які зрадили батьківщині.
УАФ, pravda.com.ua
07 березня 2023, 20:26
УАФ офіційно повідомив на своєму сайті, що розгляне ряд справ щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри футболістів, які залишились грати на росії.
Мова йде про наступних гравців: Дмитра Іванісеню, Дениса Кулакова, Марка Мампассі (під час війни залишився у локомотиві, але перейшов до Антальяспору, Ігоря Калініна та Данила Сагуткіна.
"Ці футболісти продовжили свою співпрацю з футбольними клубами країни-агресора після повномасштабного вторгнення росії в Україну", — пишеться на сайті УАФ.
Раніше УАФ повідомив про санкції від Контрольно-дисциплінарного комітету щодо інших українських футболістів.
Раніше УАФ звернулась до Joma за поясненнями з приводу співпраці з зенітом.