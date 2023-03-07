Україна

Незабаром буде винесене рішення щодо гравців, які зрадили батьківщині.

УАФ офіційно повідомив на своєму сайті, що розгляне ряд справ щодо можливих порушень Кодексу етики та чесної гри футболістів, які залишились грати на росії.

Мова йде про наступних гравців: Дмитра Іванісеню, Дениса Кулакова, Марка Мампассі (під час війни залишився у локомотиві, але перейшов до Антальяспору, Ігоря Калініна та Данила Сагуткіна.

"Ці футболісти продовжили свою співпрацю з футбольними клубами країни-агресора після повномасштабного вторгнення росії в Україну", — пишеться на сайті УАФ.

Раніше УАФ повідомив про санкції від Контрольно-дисциплінарного комітету щодо інших українських футболістів.

Раніше УАФ звернулась до Joma за поясненнями з приводу співпраці з зенітом.