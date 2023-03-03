Україна

До виробника форми в черговий раз з'явились питання.

Українська Асоціація Футболу опублікували свою позицію щодо використання клубами країни-терориста форми бренду технічного спонсора національної збірної України

"Сьогодні стало відомо про презентацію російським клубом зеніт нової форми бренду, який є технічним спонсором національної збірної України. У зв’язку із цим "УАФ Маркетинг" надіслав у головний офіс Joma запит із проханням дати пояснення щодо цієї ситуації.

Зокрема, чи має центральний офіс Joma стосунок до презентації й загалом до розробки дизайну форми фк зеніт (санкт-петербург), і як так сталося, що на презентованій формі російської команди красується логотип Joma?

"УАФ Маркетинг" сподівається отримати чітку відповідь на це запитання найближчим часом.

Водночас нагадуємо, що схожа ситуація з використанням форми бренду Joma російськими клубами вже виникала в липні 2022 року. І тоді у відповідь на запит "УАФ Маркетинг" технічний спонсор національної збірної України заявив, що "Joma зупинила всі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами у зв'язку з початком повномасштабної військової агресії рф проти України", — йдеться у заяві УАФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що спонсор збірної України Joma взяв участь у створенні форми для клубу Кадирова та ЦСКА Москва.