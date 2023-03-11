Чорноморець — Металіст 1925. Напередодні

Україна

Не пропустіть сотий гол Гладкого!

У рамках 17-го туру УПЛ Чорноморець зіграє з Металістом 1925.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 13:00. ЧОРНОМОРЕЦЬ, ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Сьогоднішня зустріч – той рідкісний випадок, коли особистість одного гравця не те що може, а має затьмарювати конкретні команди.

Олександр Гладкий – унікальний футболіст. Він грав за Металіст, Шахтар, Динамо, Дніпро, Зорю, Карпати та Чорноморець – чи не найлегендарніші історичні клуби України. За великим рахунком, він грав за всі команди з по-справжньому глибокою історією: при всій повазі до разових проривів у вищу лігу СРСР Таврії та запорізького Металурга, тільки ця чудова сімка регулярно досягала масштабних успiхiв до 1991 року.

І за ці команди Гладкий забив в УПЛ 99 м'ячів. Форвард, якого поколіннями називали деревом, пережив не одне покоління технарів. У свої 35 років Олександр залишається абсолютно актуальним і кращим за більшість молодих форвардів. Варто йому в минулому турі замінити Юсова, отримати свої п'ять хвилин ігрового часу – і він заробив пенальті, який сам і реалізував.

Коли буде ювілейний гол? Ну, якщо судити по тому, що Металіст 1925 зобразив у попередньому турі, Гладкий може не те що забити, а й на окта-трик замахнутися. Харків'яни виступили ганебно навіть за мірками матчу з грандом: усі багато разів бачили, як Шахтар цього сезону стримували повністю чи майже повністю.

Втім, усі ми чудово розуміємо, що за матчем із Шахтарем судити команду Едмара не потрібно. До цього матчу у Металіста 1925 року було всього 20 пропущених у чемпіонаті – менше, ніж у Зорі, Ворскли, Олександрії. Оборонятися ця команда загалом уміє, хоч і не еталонно. І одне з цих застережень – прізвище воротаря. Сидоренко запустив два голи за півтайму від Олександрії, чотири – за матч від Вереса та сім – за матч від Шахтаря. Зіграності в обороні, очевидно, не вистачає – і хто-хто, а такий мастодонт, як Гладкий, має вміти користуватися цим.

Це зовсім не означає, що Олександр повинен виходити у стартовому складі. Може, грати більше півгодини він уже просто фізично не готовий, і Юсов потрібен уже для того, щоби вимотати суперника. Але за той крихітний клаптик часу, що форвард отримав проти Вереса, він просто вразив. Оборона Металіста 1925 “вражала” весь матч із Шахтарем.

Історія протистояння

Гол Гладкого, повторюся, далеко не гарантія. Із семи матчів, які зіграли суперники, голи в принципі були лише у чотирьох. Два перші матчі в історії відбулися на рівні першої ліги, коли обидві команди не вийшли до УПЛ – і закінчились 0:0. Два наступних пройшли у сезоні, коли обидві команди вийшли – і їх виграв Чорноморець. Минулого сезону команди обмінялися домашніми перемогами, а у першому колі цього чемпіонату знову зіграли 0:0.

Орієнтовні склади

Чорноморець: Непогодов, Брагару, Гучек, Салюк, Путря, Кузик, Васильєв, Політило, Шторгін, Бадібанга, Гладкий

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень, Я. Мартинюк, Русин, Вачіберадзе, Бичек, Ременюк, Чирук

прогноз 1:0