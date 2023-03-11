Україна

Матч, який має стати справжньою перевіркою для Ковальця та Інгульця.

У рамках 17-го туру УПЛ Інгулець перевірятиме силу Металіста.

ІНГУЛЕЦЬ​ – МЕТАЛІСТ

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 14:00. ІНГУЛЕЦЬ, ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Перший матч Сергія Ковальця у новій команді вийшов не просто казкою, а казкою неправдоподібною. Інгулець не просто обіграв Динамо, а обіграв без будь-якого явного фарту, начисто стримавши гранда. Це перша виїзна перемога команда в сезоні та всього другий матч, у якому вона забила більше одного разу. І одразу над Динамо! І одразу з новим тренером!

А тепер потрібно “просто” знайти сили та емоції на матч із клубом, який програв удома Руху. Металіст втратив дуже багато гравців і живе лише сьогоденням: ніхто не здивується, якщо влітку команда просто припинить існування. І саме тому слово “просто” взяте в лапки.

Сильну команду від середньої вирізняє саме вміння перемагати щонеділі (або, в даному випадку, щосуботи). Будь-який нормальний гравець після перемоги, подібних до якої в нього могло не бути всю попередню кар'єру, розслабляється. Налаштувати гравців на рядовий, буденний матч після такого дуже складно – а Ковалець із цим завжди мав проблеми.

У це важко повірити, але у тренера, який ніколи не працював на рівні вище за аутсайдерів УПЛ, рівна статистика з Мірчею Луческу. Саме він, а не Гвардіола чи Моурінью, завдав Шахтарю першої домашньої поразки на Донбас-Арені – на чолі Оболоні. Додав ще одну перемогу вдома – і має три перемоги та три поразки у шести матчах проти команд Мірчі Михайловича.

Ще Ковалець обігравав дуже зоряні Дніпро та Динамо, нічиї із сильними командами взагалі ставив на потік – і... нічого особливого не домагався на дистанції. ФК Львів із ним вилітав, Оболонь кілька разів фінішувала в серединці, але звільнила після вщент програного (жодної перемоги) першого кола. Запитання саме в тому, чому навчився Ковалець за ці 10 років.

Сергій Іванович, напевно, не планує всю кар'єру провести в командах рівня Інгульця. Саме він вважався найперспективнішим тренером України, коли Рябоконь та Шаран працювали у першій лізі, а Вернидуб був простим асистентом Чанцева в аутсайдерах УПЛ. Але саме вони стали зірками нової УПЛ, доки Ковалець працював у першій лізі.

Так, напевно, він дарма пішов у молодіжну збірну і чемпіонат Литви, так, він не блищав у тій першій лізі, звідки й виводили свої команди Рябоконь і Шаран. Але Ковальцю і зараз всього 54, у нього за плечима чудова гравецька кар'єра, статус гарного тактика – а в тій же молодіжці були гравці, які зараз грають в УПЛ і яких він знає краще за всіх. Пам'ятається, в ті часи був скандал, коли Сергій Іванович викликав “свого сина” – і що, він був неправий? Кирило Ковалець з тих часів виріс практично в зірку Олександрії (нехай цей сезон у нього і не дуже складається).

Ці півроку – великий іспит для Ковальця. Будь-який успіх, будь-який прогрес із аутсайдером – і тут і Динамо може згадати, хто віддавав пас Леоненко на переможний гол Спартаку, і Дніпро-1 може виявити інтерес. Провал, стагнація, виліт – і нових запрошень на рівні УПЛ тренер може і не отримати...

Історія протистояння

Матч першого кола закінчився із рахунком 1:1.

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков, Одарюк, Клименко, Кухарук, Козак, Сітало

Металіст: Єрмолов, Порох, Мізюк, Романюк, Картушов, Ралюченко, Коркішко, Бойчук, Наумець, Чідомере, Прядун

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua