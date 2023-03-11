Минай — Олександрія. Напередодні

Україна

Тренери, у вас все гаразд?

У рамках 17-го туру УПЛ Минай прийме Олександрію.

МИНАЙ – ОЛЕКСАНДРІЯ​

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 13:00. МИНАЙ, МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

На Руслана Ротаня наростає тиск. Нічия з Дніпром-1 – приємний бонус, але якби його команда програла лідерові хоч 0:10 і при цьому здобула якусь буденну перемогу над Металістом 1925, очок у Олександрії зараз було б більше. А до неї, буденної перемоги, були всі передумови. Харківський клуб показав, як “блискуче” грає проти домінуючої команди, з Шахтарем – та й з Олександрією він фактично розпочав матч із подарованого голу. Тим не менш, в Олександрії мало не переміг саме Металіст 1925.

Причиною цього – ризикована, часом просто авантюрна схема Олександрії. Завдяки такій ігровій філософії Ротань отримав спочатку молодіжну збірну “на допомогу” Шевченку (схожий ігровий стиль принаймні теоретично мав допомагати делегувати гравців з молодіжки до національної команди), потім головну команду країни – та й в Олександрії, напевно, не призначили б тренера без досвіду. Відповідно, завдяки своїй ставці на атаку і контроль м'яча Ротань став, як багато українців, що не воюють, працювати одночасно на трьох роботах – але все ще немає впевненості, що він хороший тренер.

Один успішний відбір – це добре, але до нього Руслан Петрович дуже сильно завалив відбір на Євро-2021, коли програвав Північній Ірландії, Фінляндії та Румунії. Це не кажучи про те, що молодіжний футбол – взагалі дуже специфічна сфера, в рамках якої навіть суперзірки виявлялися неспроможними деінде. Юрій Калітвінцев добивався на рівні “молодших” просто незрівнянно більших успіхів, ніж Ротань – чим йому це допомогло у роботі з дорослими футболістами?

Минай – команда, кожен гравець якої слабший за відповідного гравця в Олександрії. Але поки що ця команда не віддавала Олександрії вдома навіть нічиїх: обидві зустрічі на кордоні зі Словаччиною вона виграла. Плюс до цього не забуваємо фактор Шарана: він тренував Олександрію вісім років і, нехай навіть залишив її 2021-го, знає дуже багатьох підопічних Ротаня краще за самого Ротаня. Якщо Олександрія знову програє – вже й Кривбас почне підтискати, і місце в єврокубковій зоні опиниться під питанням.

Загалом, вкрай цікаво, чи Ротань не почне поступатися принципами. УПЛ чудово спускає з небес на землю: колись тут і Скрипник був романтиком, а зараз його Ворскла по тайму грає на утримання. Минай завжди готовий грати на контратаках, а те, як він готовий відбиватися, віднедавна знають навіть далекі від футболу люди.

Історія протистояння

Поки що в цій парі перемагають виключно господарі. Через жеребкування Кубка та недограність минулого чемпіонату у Олександрії просто більше домашніх матчів: 4 гри та перемоги на “Ніці”.

Орієнтовні склади:

Минай: Бандура, Гончар, Горін, Мельник, Нємчанінов, Петько, Вітенчук, Гечев, Твердохліб, Булеза, Вишневський

Олександрія: Шевченко, Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Копина, Мустафаєв, Михайленко, Рибалка, Калітвінцев, Кобзар, Третьяков

прогноз 1:1