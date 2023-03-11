Україна

Чи зможе команда ван Леувена залишитися в таблиці вище за Динамо?

У рамках 17-го туру УПЛ Зоря зіграє зі Львовом.

ЗОРЯ – ФК ЛЬВІВ

СУБОТА, 11 БЕРЕЗНЯ, 15:00. ДИНАМО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

Цей матч – єдиний із сьогоднішніх, у якому обидва суперники виграли поєдинки 16-го туру. І якщо ФК Львів просто грав проти іншого аутсайдера, то Зоря обіграла на виїзді Ворсклу, довівши кількість набраних очок із полтавцями до максимальних шести.

Грою Зоря порадувала навіть більше ніж результатом. Тому що 3:2 з двома голами в ендшпілі і в більшості – це, звичайно, красиво, але дуже “на тоненького”. А ось швидкі комбінації у другому таймі просто захоплювали. Певною мірою це було пов'язано з тим, що вийшов на заміну Геррейро – форвард збірної Панами показав таку взаємодію з партнерами, начебто грає з ними не перший сезон. Насправді не перший сезон він працює із ван Леувеном: перетиналися ще у тель-авівському Маккабі. Що ж, коли тренер із самого початку знає, як створити оптимальні умови для гравця, це майже завжди на краще.

Цікаво, чи вийде Геррейро у старті – на місці Нагнойного я б точно переживав за місце в основі. А загалом гра – чудова можливість для луганчан закріпитися на третьому місці. Після першого матчу року вони несподівано, напевно, навіть для самих себе (хто міг припустити, що це станеться після домашньої гри Динамо з Інгульцем?) вийшли на третє місце – і в цьому турі вже вони грають удома з аутсайдером, тоді як Динамо їде у гості до Дніпра-1.

Інша справа, що Зоря й раніше любила обіграти гранда, але втратити очки з явним андердогом.

Історія протистояння

З цією версією ФК Львів (не плутати з тією, що грала під керівництвом Ковальця в УПЛ 14 років тому) Зоря обожнює грати 0:0 – так закінчилися чотири матчі з одинадцяти. Шість виграла Зоря, а у листопаді 2021 року львів'яни здобули історичну для себе перемогу – з голом Шини вже на першій хвилині.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін, Вантух, Батагов, Імереков, Бутко, Бражко, Антюх, Булеца, Мишньов, Русин, Герреро

ФК Львів: Рибка, Богунов, Ґабріель, Дитятьєв, Траоре, Алібеков, Антоніо, Свржняк, Бєляєв, Кузик, Есеола

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua