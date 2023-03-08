Україна

Футболіст розповів про свої перші враження від нового колективу.

Новачок луганської Зорі Едуардо Герреро прокоментував свій перехід у клуб з Маккабі Тель-Авів на правах оренди.

Відзначимо, що вже у першому матчі за команду Патріка ван Леувена проти Ворскли Герреро віддав асист. Він вийшов на поле у другому таймі.

Перекладачем у розмові з панамським нападником з пресслужбою "чорно-білих" був новачок Зорі Олексій Хахльов.

"Я щасливий бути у Зорі. Приїхав з місією забивати голи. Мені дуже подобається Київ. Хотів би допомагати команді надалі.

Я чув про ситуацію, яка відбувається в Україні. Але вирішив приїхати сюди, адже зацікавлений у цій команді та допомозі їй.

Я — гравець, який любить працювати. Немає ніякої проблеми, якщо мене будуть ставити на флангах атаки чи у центрі нападу. Але впевненіше почуваюся на вістрі", — сказав Герреро.