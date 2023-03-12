Україна

Обидві команди невдало розпочали футбольний рік — і вони зроблять все, щоби реабілітуватися.

У рамках 17-го туру УПЛ Верес прийме Ворсклу.

ВЕРЕС — ВОРСКЛА

НЕДІЛЯ, 13:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Вже навіть незручно знову і знову робити посилання до серіалу “Футболіст”. Мені, слово честі, за рекламу не платять, але виглядає просто безпрецедентним, коли оприлюднюють настільки значущі речі з життя не аматорської команди, а клубу вищої ліги. Чесно кажучи, є відчуття, що Верес найближчим часом прикриє лавочку або, принаймні, жорстко обмежить кількість сміття, яке можна виносити з рівненської хати – тому що користь від маркетингової привабливості чим далі, тим більше перекривається суто футбольними проблемами.

Наприклад, з останнього випуску стало ясно, що між Юрієм Віртом та В'ячеславом Шевчуком зовсім не ті стосунки, яких можна чекати від людей, які відіграли майже 10 років разом у Шахтарі та донецькому Металургу. Шевчук до 2023-го був спортивним директором Вереса, але жодного гравця, якого він пропонував до команди, підписано не було. Зокрема, В'ячеслав Анатолійович пропонував підписати Максима Дячука, який зараз грає в основі Динамо, але тренер вважав за краще посилюватись виключно власними креатурами.

Можливо, Вірт побоювався зростання впливу спортивного директора у клубі. Він на цьому обпікся в Руху, коли Леонід Кучук спочатку прийшов у команду як спортдир, але після першої кризи замінив Вірта на посаді тренера. Але так чи інакше, а в січні Шевчук перейшов на більш представницьку посаду віце-президента. А Вірт після матчу з Чорноморцем сказав: “Ми недостатньо укомплектувалися”.

Саме матчем проти одеського клубу Верес остаточно повернувся до боротьби за виживання. З восьми останніх матчів програно сім; на пару з Металістом це із запасом найгірша динаміка у лізі. Надії, якщо вони були, на гучний провал Чорноморця чи Кривбасу не справдилися; на те, що хтось припинить існування – поки що теж. Тільки відмінний старт тримає Верес поза зоною вильоту, але навіть від прямого пониження в рівні команду теперь відокремлюють лише три очки.

Якщо на його вимогу так легко посунули спортивного директора, то логічно припустити, що у клубі Вірту довіряють. Але якщо команда так і залишатиметься з нулем домашніх перемог, то будь-яка довіра зникне. Програно багато матчів із собі рівними, тепер потрібно набирати хоч із кимось – і Ворскла одна з таких мішеней.

Не варто поблажливо дивитися на поразку полтавців у Зорі: Ворскла показала добрий, якісний футбол. Програла через багато причин, одна з яких – невдача, але набагато важливіше, що суперник, який переміг Ворсклу, виглядає, та й є набагато сильнішим за цей Верес.

Немає сумнівів, що Верес спробує припаркувати автобус – для Вірта це рідна стихія. Що ж, тим цікавіше, як Юрченко, Сефері, Лопес покажуть себе на обмеженому просторі: так багато свободи, як проти Зорі, у них не буде. Питання, хто замінить дискваліфікованого Лукаса Раміреса, здається, не існує: Скрипник прямо під час минулого матчу підняв з лави Яворського.

8 очок відставання від Олександрії, яка має ще й матч у запасі, виглядало б достроковою поразкою у боротьбі за єврокубки, якби не період турбулентності, який переживає команда тепер уже Руслана Ротаня. Нічия з Металістом 1925, який програв наступний матч 0:7, порушує питання щодо перемог з ким завгодно. Відповідно, Ворсклі є сенс боротися за кожне очко – ну а в Вереса він був із самого початку. Вірт останнім часом мало що може гарантувати, але одне він гарантує завжди – боротьбу на кожній ділянці поля.

У Рівному сьогодні буде справжня футбольна битва.

Історія протистояння

Поки Верес не програвав Ворсклі у чемпіонаті. Матч першого кола, у Полтаві, він виграв – а минулого сезону встиг зіграти з полтавцями вдома внічию. Проте Ворскла зуміла перемогти у Рівному в останньому розіграші Кубка України.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Гагун, Маткобожик, Курко, Балан — Кучеров, Шарай - Кльоц - Пасіч, Дахновський — Гайдучик

Ворскла: Ісенко - Пердута, Павлюк, Яворський, Чеснаков, Скляр - Перейра, Юрченко - Степанюк, Сефері, Лопес

Прогноз

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua