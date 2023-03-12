Україна

Його сьогодні не буде.

У рамках 17-го туру УПЛ Кривбас прийме Шахтар.

КРИВБАС — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 14:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Прес-служба “гірників” у п'ятницю порадувала цікавим твітом:

🔜🇺🇦 Вирушаємо до Кривого Рогу на матч із «Кривбасом».



Попереду – щонайменше 14,5 години в дорозі.

#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/mxnQktrNvq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 10, 2023

Так, брати участь у єврокубках завжди означало великі додаткові навантаження, але з сьогоднішніми особливостями вони стали унікальними. Пам'ятаєте, кільки поколінь тренерів та гравців скаржилися на “перельоти”? Зараз тільки мріяти про те, щоб перельоти скоріше знову стали доступні хоча б клубам типу Шахтаря.

Отже, після надскладного матчу з Фейєнордом “гірники” всю п'ятницю провели в дорозі від Варшави до Кривого Рогу. Прибувши вже в ніч із п'ятниці на суботу, вони більше відновлювалися, аніж готувалися до команди Вернидуба. Про якусь підготовку до Кривбасу ще до четверга, думаю, вести мову безглуздо: надто складний був Фейєнорд і надто багато нових вступних могла подарувати гра у Варшаві, щоб перед ним готуватися до наступних суперників.

Тобто про підготовку до чергового суперника з УПЛ майже не йдеться. Це не кажучи про те, що сама гра з Фейєнордом забрала дуже багато сил: голландці змусили “гірників” віддати всіх себе – і навіть трохи більше. А Кривбас, як і будь-яка команда Вернидуба, дуже любить пресингувати суперника та тиснути на його слабкі місця. Навіть із Колосом “президентський клуб” виконав дуже багато бігової роботи.

Додаткова проблема Йовічевіча – відсутність Ласіни Траоре. Варто було буркінійцю почати забивати, як він одержав четверту жовту картку у чемпіонаті – і матч у Кривому Розі пропустить через дискваліфікацію. Тож чекаємо в основі Данила Сікана.

Втім, все це деталі, які не повинні затьмарювати головне. А головне полягає в тому, що в рамках УПЛ Шахтар у 2023 році поки не може зустріти адекватну конкуренцію. Гра з Минаєм призвела до чотирьох забитих голів (три з них вже до перерви), з Металістом 1925 – до семи (чотирьом у першому таймі). Кривбас, думаю, конкуренцію все ж таки забезпечить, але Шахтар просто сильніший. А відсутність Траоре може послужити і на користь: Сікан у цьому розіграші УПЛ забив у 4 рази більше голів (вісім проти двох), хоча зіграв майже стільки ж хвилин.

Історія протистояння

З цією версією Кривбасу Шахтар зіграв лише один матч, у першому колі. І це була дуже складна гра: до 76-ї хвилини рахунок був 0:0 – і лише Бондаренко після стандарту провів переможний гол.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Бескоровайний, Стецьков — Банада, Капіч — Микитишин, Татарков, Хомченовський — Дебелко

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Сікан

Прогноз

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua