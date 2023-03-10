Україна

Вірогідно, бразилець вже не приєднається до "гірників".

Бразильський Крузейро офіційно повідомив, що припинив співпрацю із фланговим універсалом Маркіньйосом Сіпріану, який був орендований в Шахтаря.

"Дякуємо, Маркіньйос Сіпріану. Він був з нами з минулого року і допоміг перемогти у кампанії за Серію А. Бажаємо успіхів у ваших наступних викликах", — повідомляється на сайті.

Як стало відомо сайту Globoesporte, футболіст має незабаром погодити розірвання контракту із Шахтарем, який розрахований до літа 2023 року.

Маркіньйос зіграв за Крузейро 10 матчів, у яких відзначився 2 результативними передачами. У Шахтар він перейшов у 2018 році з Сан-Паулу за 1 мільйон євро. З тих пір він відіграв 26 матчів, забив 1 гол та віддав 2 асисти.