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Минай — Олександрія 1:1
Голи: Вітенчук, 2 — Третьяков, 84

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак (Рогозинський, 90), Шишка, Вітенчук (Петько, 77), Твердохліб (Колесник, 90) — Вишневський (Гечев, 86).

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 85), Михайленко (Сігеєв, 64), Рибалка (Ковалець, 46) — Калітвінцев (Кожушко, 46), Кулаков (Кобзар, 63), Третьяков.

Попередження: Горін — Кобзар