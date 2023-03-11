Україна
11 березня 2023, 15:00
Олександрія розписала мирову проти Миная
Команда Руслана Ротаня втретє поспіль поділила очки зі суперниками після призначення нового керманича.
Минай — Олександрія, фото УПЛ
11 березня 2023, 15:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Олександрія 1:1
Голи: Вітенчук, 2 — Третьяков, 84
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак (Рогозинський, 90), Шишка, Вітенчук (Петько, 77), Твердохліб (Колесник, 90) — Вишневський (Гечев, 86).
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 85), Михайленко (Сігеєв, 64), Рибалка (Ковалець, 46) — Калітвінцев (Кожушко, 46), Кулаков (Кобзар, 63), Третьяков.
Попередження: Горін — Кобзар