Україна

Металіст 1925 утримав нічию проти Чорноморця на тлі розгрому від Шахтаря

Команда Едмара та Олега Голодюка піднялась на сьому сходинку, тоді як суперники вже залишили зону прямого вильоту.

Чорноморець — Металіст, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Чорноморець — Металіст 1925 1:1

Голи: Алефіренко, 9 — Вачіберадзе, 19



Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 85), Васильєв, Демченко — Бадібанга (Штогрін, 86), Юсов (Гладкий, 83), Алефіренко.



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Габелок, Я. Мартинюк, Вачіберадзе (Островський, 88) — Русин (Капінус, 87), Бичек (Чирук, 66), Дмитренко (Ременюк, 73).



Попередження: Вачіберадзе, Жичиков, Курило, Мартинюк.