Україна

Фахівець розповів ЗМІ про свої враження від гри.

Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук прокоментував нічию у матчі проти Металіста 1925 (1:1).

"Ми приймаємо результат таким, яким він є, для нас він негативний, але ми його приймаємо, бо в футболі буває по-різному. По грі ми могли розраховувати й на три очки, але ще раз повторюю, ми приймаємо результат як закономірність, тут нічого не поробиш. Більше й сказати нічого.

Ми десь допустили помилки не чисто в обороні, а при переході з атаки, через те виникли небезпечні моменти біля наших воріт, але в цілому команда грала так, що мені не хотілось нічого міняти. В кінці, звичайно, коли мало часу залишалося, необхідна якась свіжість. Ми зробили ці заміни не через те, що мали до когось претензії, зовсім ні. В принципі команда виглядала непогано.

Сьогодні ми грали в тому стилі, до якого прагнемо, не було аж занадто багато яскравих атак, гольових моментів, але декілька були такі, які можна назвати, як говорять, з великого футболу, досить серйозні атакувальні дії", — сказав Григорчук.