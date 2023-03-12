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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та Динамо Київ.

Київське Динамо та дніпровський Дніпро-1 зіграють поміж собою в Ужгороді в рамках сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після нічиєї проти Олександрії (2:2), залучив до стартового складу Каплієнко на лівому фланзі захисту, а Адамюка долучив до пари центральних оборонців. Пеглоу зіграє ліворуч у півзахисті, тоді як Рибак займе місце у воротах.

Мірча Луческу, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:2), використав із перших хвилин Вівчаренко ліворуч у захисті, тоді як Беніто зіграє на правому фланзі півзахисту, а Лонвейк з'явиться в центральній зоні.

Дніпро-1: Рибак — Хайнер, Адамюк, Сваток, Каплієнко — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Макс Валеф, Кінарейкін, Танчик, Є. Пасіч, Амаш, Федорів, Гомес, Когут, Назаренко, Рубчинський, Підлепенець, Танковський.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук — Беніто, Буяльський, Лонвейк, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Гармаш, Сирота, Царенко, Дубінчак, Волошин, Рамадані.



Гра Дніпро-1 — Динамо Київ почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.