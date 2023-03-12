Україна

Команди Скрипника та Вірта видали цікавий поєдинок, але не виявили переможця.

У рамках 17 раунду української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла завітала до Рівного, де їх приймав Верес.

Ворскла дивилась краще за Верес у першому таймі, створивши декілька непоганих моментів. Але результативним став лише один. Сефері прорвався у штрафний майданчик, розібрався із захисниками та проштовхнув м'яч повз Богдана Когута — 0:1.

Але у другому таймі можна було побачити інший Верес. Команда Вірта вийшла зарядженою та швидко відігралась. Після навісу у штрафний майданчик Василь Кравець зрізав м'яч у власні ворота.

За 12 хвилин Верес вже забив вдруге. Пасіч з лівого флангу зробив простріл на Гайдучика, який опинився віч-на-віч із Ісенком та переграв його — 2:1. На 85 хвилині полтавці заробили пенальті. До м'яча підійшов Сефері та у другому турі поспіль оформив дубль — 2:2.

На 90+3 вирвати перемогу міг Верес, проте команда Юрія вірта не змогла реалізувати 11-метровий.

Верес — Ворскла 2:2

Голи: Кравець (АГ), 48, Гайдучик, 60 — Сефері, 25, 85

Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Кльоц, Кучеров, Дахновський (Блізніченко, 79), С.Шарай (Лебеденко, 75), Пасіч (В.Шарай, 82) — Гайдучик (Чеснаков, 75).

Ворскла: Ісенко — Кравець, Пердута, Феліпе (Челядін, 71), Скляр (Кане, 71), Чеснаков - Юрченко, Павлюк (Черниш, 71), Хрипчук — Степанюк, Сефері.

Попередження: Балан, Кравець, Павлюк, Скляр, Феліпе, Курко, Юрченко, Кльоц.