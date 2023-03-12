Україна
12 березня 2023, 15:03
Динамо Київ у напруженому матчі переграло Дніпро-1
Колись одноосібний лідер чемпіонату стрімко втрачає позиції.
Дніпро-1 — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
12 березня 2023, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Дніпро-1 — Динамо Київ 0:1
Голи: Буяльський, 41
Дніпро-1: Рибак — Хайнер (Пасіч, 46), Адамюк, Сваток, Каплієнко (Амаш, 63) — Бабенко (Танчик, 81) — Гуцуляк (Підлепенець, 19), Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук — Беніто (Царенко, 58), Буяльський (Гармаш, 88), Лонвейк, Кабаєв (Волошин, 88) — Ванат (Рамірес, 72).
Попередження: Бабенко, Бланко — Беніто, Лонвейк, Караваєв
Після фінального свистка був вилучений Віталій Буяльський (Динамо Київ) (неспортивна поведінка).