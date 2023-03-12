Україна

Футболіста вилучили вже після фінального свистка.

У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у виїзному матчі переграло Дніпро-1 — 0:1.

Автором єдиного взяття воріт був півзахисник Віталій Буяльський. Проти нього гравці Дніпра-1 грали занадто жорстко.

Після фінального свистка радість Буяльського не була стриманою. Спочатку він вибив м'яч на поле, а потім, застосовуючи нецензурну лексику, радів.

Арбітру Дмитру Кривушкіну така радість футболіста не сподобалась Вже після свистка він показав Буяльському пряму червону картку.

Отже, лідер Динамо не зіграє у наступному турі проти луганської Зорі, яка випереджає киян у таблиці — на 1 очко.

Матч між Динамо та Зорею пройде 18 березня та розпочнеться о 14:00 за київським часом.