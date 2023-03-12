Футболіста вилучили вже після фінального свистка.
ФОТО ФК ДИНАМО
12 березня 2023, 15:20
У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо у виїзному матчі переграло Дніпро-1 — 0:1.
Автором єдиного взяття воріт був півзахисник Віталій Буяльський. Проти нього гравці Дніпра-1 грали занадто жорстко.
Після фінального свистка радість Буяльського не була стриманою. Спочатку він вибив м'яч на поле, а потім, застосовуючи нецензурну лексику, радів.
Арбітру Дмитру Кривушкіну така радість футболіста не сподобалась Вже після свистка він показав Буяльському пряму червону картку.
Отже, лідер Динамо не зіграє у наступному турі проти луганської Зорі, яка випереджає киян у таблиці — на 1 очко.
Матч між Динамо та Зорею пройде 18 березня та розпочнеться о 14:00 за київським часом.