Україна

Команда Ігора Йовічевіча здобула важливі три бали у грі із міцним колективом Юрія Вернидуба.

У рамках 17 раунду української Прем'єр-ліги донецький Шахтар у Кривому Розі зустрічався із Кривбасом.

Команди створили по декілька моментів у першому таймі, але всього по разу вдарили у площину воріт. Кривбас виявився дуже "міцним горішком".

Другий тайм також проходив на рівних. Тільки ""гірники змогли вийти уперед на 58 хвилині. Дуже крутий удар вдався Георгію Судакову. Він з-за меж штрафного майданчика пробив у лівий верхній кут воріт. Удар був настільки сильний, що Сарнавський не зміг на нього зреагувати.

На 78 Кевін Келсі міг подвоїти перевагу команди Ігора Йовічевіча. Венесуельський форвард з вбивчої позиції цілив у правий нижній кут, але не влучив. Але за дві хвилини Келсі свій момент не втратив. Простріл Судакова завершився непоганим пострілом від легіонера Шахтаря точно у ціль.

На 84 Шахтар довів рахунок до розгрому. Криськів скористався помилкою в обороні господарів, протягнув м'яч, віддав на Шведа, якому нічого не залишалось, а ніж пробити у порожні.

Кривбас — Шахтар 0:3

Гол: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84

Кривбас: Сарнавський — Стецьков (Дібанго, 87), Бескоровайний, Вернидуб, Якимець — Капич, Банада (Приходько, 88), Хомченовський, Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понєдєльнік, 57) — Устименко (Дебелко, 68).

Шахтар: Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Криськів, 60), Бондаренко (Очеретько, 89) — Судаков, Сікан (Келсі, 60), Зубков (Швед, 71).

Попередження: Устименко, Капич.