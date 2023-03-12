Україна

Молодий воротар вражає своїм вмінням грати при 11-метрах.

У рамках 17 туру УПЛ Ворскла та Верес зіграли у результативну нічию — 2:2.

Наприкінці матчу господарі могли виривати перемогу, адже арбітр вказав на 11-метрову поначку у ворота Ворскли.

До м'яча підійшов Дмитро Кльоц. Він поцілив у лівий кут воріт, але воротар Павло Ісенко відбив. Одразу відбувся ще один фол, і арбітр вказав знову на позначку.

На цей раз виконувати визвався Семен Вовченко. Центрбек вдарив в інший кут, але Ісенко знову відбив цей удар, зберігши нічию для команди.