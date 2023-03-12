Україна

Колектив з Ковалівки зміг реалізувати свій момент у другому таймі.

У рамках 17 раунду української Прем'єр-ліги львівський Рух у домашньому матчі приймав Колос.

Перший тайм був за господарями поля, які створили дещо більше небезпечних моментів у воріт Волинця. Непогано пробивав Таллес. В гостей мав свій момент Чоботенко. Але голів так і не було забито.

На 50 хвилині крутий момент змарнував Рух. Соломон-Отабор викотив передачу на Таллеса, але тому забракло точності, щоб поцілити точно під ліву стійку.

А за 8 хвилин Колос видав момент у відповідь. У центрі уваги був Кравченко, кий навісив на Безбородька, але той пробив у руки Паньківу.

І все ж гості забили. Сталося це на 64 після невпевненої гри захисників господарів. Автором голу став Оріховський.

Рух — Колос 0:1

Голи: Оріховський, 64

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Слюсар, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 68), Альваренга (Мисик, 68) — Карабін (Рунич, 81).

Колос: Волинець — Кравченко (Золотов, 76), Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов (Велетень, 85) — Болбат, Оріховський, Безбородько (Попов, 89) — Ісаєнко (Мілько, 85).

Попередження: Кравченко, Безбородько, Болбат, Дідик