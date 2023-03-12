Колектив з Ковалівки зміг реалізувати свій момент у другому таймі.
Рух - Колос, УПЛ
12 березня 2023, 16:56
У рамках 17 раунду української Прем'єр-ліги львівський Рух у домашньому матчі приймав Колос.
Перший тайм був за господарями поля, які створили дещо більше небезпечних моментів у воріт Волинця. Непогано пробивав Таллес. В гостей мав свій момент Чоботенко. Але голів так і не було забито.
На 50 хвилині крутий момент змарнував Рух. Соломон-Отабор викотив передачу на Таллеса, але тому забракло точності, щоб поцілити точно під ліву стійку.
А за 8 хвилин Колос видав момент у відповідь. У центрі уваги був Кравченко, кий навісив на Безбородька, але той пробив у руки Паньківу.
І все ж гості забили. Сталося це на 64 після невпевненої гри захисників господарів. Автором голу став Оріховський.
Рух — Колос 0:1
Голи: Оріховський, 64
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Слюсар, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 68), Альваренга (Мисик, 68) — Карабін (Рунич, 81).
Колос: Волинець — Кравченко (Золотов, 76), Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов (Велетень, 85) — Болбат, Оріховський, Безбородько (Попов, 89) — Ісаєнко (Мілько, 85).
Попередження: Кравченко, Безбородько, Болбат, Дідик