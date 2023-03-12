У рамках 17 раунду УПЛ донецький Шахтар у гостях зустрічався із Кривбасом.

"Гірники" забили три голи у другому таймі. На 58 відзначився Судаков, на 80 — Келсі, а поставив крапку Швед на 83.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Кривбас — Шахтар 0:3

Гол: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84

КривбасСарнавський — Стецьков (Дібанго, 87), Бескоровайний, Вернидуб, Якимець — Капич, Банада (Приходько, 88), Хомченовський, Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понєдєльнік, 57) — Устименко (Дебелко, 68).

Шахтар: Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Криськів, 60), Бондаренко (Очеретько, 89) — Судаков, Сікан (Келсі, 60), Зубков (Швед, 71).

Попередження: Устименко, Капич.