Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 12 березня 2023 року, 14:00.
ФОТО КРИВБАС
12 березня 2023, 17:40
У рамках 17 раунду УПЛ донецький Шахтар у гостях зустрічався із Кривбасом.
"Гірники" забили три голи у другому таймі. На 58 відзначився Судаков, на 80 — Келсі, а поставив крапку Швед на 83.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Кривбас — Шахтар 0:3
Гол: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84
Кривбас: Сарнавський — Стецьков (Дібанго, 87), Бескоровайний, Вернидуб, Якимець — Капич, Банада (Приходько, 88), Хомченовський, Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понєдєльнік, 57) — Устименко (Дебелко, 68).
Шахтар: Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Криськів, 60), Бондаренко (Очеретько, 89) — Судаков, Сікан (Келсі, 60), Зубков (Швед, 71).
Попередження: Устименко, Капич.