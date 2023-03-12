Україна

Стали відомі найкращі за підсумками минулого туру української Прем'єр-ліги-2022/23.

Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила найкращих тренера та футболіста за підсумками 17-го туру чемпіонату України-2022/23.

Найкращим керманичем експертна комісія визнала головного тренера київського Динамо Мірчу Луческу, команда якого в минулому турі УПЛ обіграла Дніпро-1 з рахунком 1:0.

Найкращим футболістом 17-го туру української Прем'єр-ліги визнали півзахисника петровського Інгульця Володимира Одарюка, дубль якого приніс його команді перемогу над харківським Металістом (2:1).

У голосуванні серед експертів Одарюк випередив Тауляна Сефері з Ворскли та Георгія Судакова з Шахтаря.