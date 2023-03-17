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    17 березня 2023, 09:05

    Металіст — Олександрія. Напередодні

    Чи зможе Ротань здобути першу перемогу на рівні УПЛ?

    РОТАНЬ / ФК ОЛЕКСАНДРІЯ
    РОТАНЬ / ФК ОЛЕКСАНДРІЯ 17 березня 2023, 09:05

    У рамках 18-го туру УПЛ Металіст прийме Олександрію.

    МЕТАЛІСТ – ОЛЕКСАНДРІЯ
    П'ЯТНИЦЯ, 17 БЕРЕЗНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

    Всі щасливі команди щасливі однаково, кожна нещаслива нещаслива по-своєму. В Ужгороді зустрінуться дві команди, чий настрій дуже далекий від весняного.

    Ідеї Руслана Ротаня поки що зустрічають дуже жорсткий контакт з реальністю. Висока лінія оборони не обходиться і, мабуть, не може обходитися без помилок, а напад здається недостатньо укомплектованим для позиційної атаки. Плюс до цього самі ідеї молодого тренера виглядають наївними. Воротар Олександрії – незалежно від того, Горох це чи Шевченко – так явно намагається починати атаки пасом строго на Рибалку, що вже в другому матчі, з Минаєм, ця передача потрапила під пресинг і стала фактично асистом супернику.

    Після першої частини сезону місце в топ-5 здавалося для Олександрії практично гарантованим – і взагалі йшлося про переслідування Динамо, штурм місць на самому верху. Але у перших турах нового року клуб не зміг обіграти дві команди, єдине завдання яких полягає у збереженні місця в УПЛ. І якщо сьогодні “міщани” знову не переможуть, то підуть розмови, що й вісім очок від Ворскли – не так багато, і робота у збірній заважає Ротаню нормально готувати команду і т.д. і т.п.

    Зверніть увагу: хоч Сергій Кравченко і закінчив кар'єру, тренується він нарівні з усіма та випереджає діючих гравців

    Втім, це не можна навіть порівняти з проблемами, які зараз переживає Металіст.

    В останніх 10 матчах харківська команда набрала лише три очки. Взимку команду залишили всі гравці, які мали хоч якісь варіанти в УПЛ – а багато хто пішов і до першої ліги. Перебивається Металіст саме тими, хто більше у вищій лізі не потрібен нікому: наприклад, Наумець програв конкуренцію в Чорноморці (15-та команда ліги до перерви) і перейшов до харківського колективу. Усіх найкращих у міжсезоння вичерпав Дніпро-1, у якого очевидне право першої ночі при погляді на кадри Металіста: навіть ветеран Федорів пішов сидіти в запасі гранда.

    Проблеми Металіста ще й у тому, що просвіту у них не видно. Харків'яни програли цього року дві гри – начебто дрібниця, але це були ігри з Рухом та Інгульцем. З ними команда Періци Огненовича вже не зіграє – а без них не так багато суперників, з якими в принципі можна боротися за перемогу. Львів, Минай – і, мабуть, на цьому перелік закінчено. А відрив від зони прямого вильоту вже зіщулився до одного очка...

    Втім, це не означає, що сьогодні харків'яни неодмінно програють. Їхні три очки в 10 турах – це три нічиї, дві з яких нульові. Відбиватись Металіст за зиму не розучився, а створювати моменти на контратаках проти команди Ротаня готовий, таке відчуття, взагалі будь-який суперник. І у світлі цього цікаво, чи не перегляне свої погляди тренер Олександрії. Спростити гру і попросити воротаря не завжди пасувати на опорника, а іноді робити звичайні діагоналі можна будь-якої миті.

    Історія протистояння

    Ця версія Металіста зіграла з Олександрією лише один раз – у першому колі. Сенсаційно виграла 3:1, причому їй не завадили ані швидке пропущення, ані видалення ще в першому таймі.

    Орієнтовні склади

    Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — ЧайковськийРалюченко — Демченко Наумець, Бойчук — Прядун

    ОлександріяШевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв, Михайленко, Рибалка — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

    Прогноз

    footballпрогноз 1:2

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Руслан Ротань

    Команди

    Металіст Олександрія

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