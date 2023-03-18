Україна

Грають дві команди, яким більше не можна втрачати очки.

У рамках 18-го туру УПЛ Верес прийматиме Дніпро-1.

ВЕРЕС – ДНІПРО-1

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ, 15:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ігор Надєїн в одному із зимових інтерв'ю згадував про 11 домашніх матчів у другій половині сезону як про перевагу, козир. Його можна зрозуміти: команді потрібно менше їздити, в неї більше часу на відновлення, що за відсутності перельотів просто на вагу золота, та й саме поле гравці знають краще за будь-якого суперника. От тільки чим далі, тим більше рівненський “Авангард” виглядає для Вереса прокляттям.

З одинадцяти матчів, які Верес цього сезону зіграв на виїзді, клуб виграв п'ять. Набраних очок і забитих голів більше, ніж, наприклад, у Динамо – а перемог більше, ніж у Колоса та Олександрії, разом узятих. А ось що стосується перемог на “Авангарді”, то їх поки нуль – і чим далі, тим складніше відповідати на це просто найменшою кількістю ігор.

Металісту, котрий явно йде на виліт, команда на своєму полі програла. З Рухом зіграла внічию. Чорноморцю поступилася. Домашня поразка від аутсайдера для клубу рівня Вереса – це не лише власні 0 очок, а й велика допомога прямому конкуренту. І треба визнати, що для контратакуючої моделі, яку своїй команді ставить Вірт, комфортніше грати на контратаках (що логічніше для виїзду), ніж першим номером (чого частіше від команди чекають удома).

Втім, останнім часом у Вереса проблеми з будь-якими перемогами, не лише домашніми. В останніх 9 матчах набрано лише чотири очки – менше лише у Металіста. По суті, Верес випалював все живе на старті сезону, коли “Авангард” ще добудовували – а після повернення додому впав на рівень навіть нижче, ніж більшість аутсайдерів. Тепер відрив розтанув – навіть до зони прямого вильоту залишилося 3 очки. Час битися за кожний бал, не дивлячись на ім'я суперника.

Тим більше, що Дніпро-1 грізніше ім'ям, ніж грою. Команда Кучера у 2023-му товсто натякає, що погана у позиційній атаці – а так сильно віддавати м'яч, як це робили у першому колі, суперники у матчах із нею не будуть, мабуть, ніколи. Нічия з кризовою Олександрією, поразка від дуже кризового Динамо – це два важких удари по команді. Третій, у вигляді осічки з таким Вересом, може зовсім добити амбіції Дніпра-1.

Все, за великим рахунком, залежить від індивідуальних талантів Довбика, який за мірками УПЛ – просто Голанд. Але й Голанду потрібні де Брейне, Марез, Вокер – а з цим у форварда збірної України останнім часом намітилися проблеми. Гуцуляка замінили ще у першому таймі з Динамо, й Кучер прямо на прес-конференції сказав, що лише обстеження покаже, скільки він пропустить. Амаш же, навпаки, проти динамівців вийшов лише на заміну – отже, питання і щодо його готовності теж. А реактивні фланги критично важливі для адекватного “підживлення” бомбардира подачами та кросами.

Якщо у Дніпра-1 питання щодо других скрипок, то у Вереса однозначно не зіграє прима. Кльоц, з відривом найкреативніший гравець команди, пропустить матч через перебір карток. Але, чесно кажучи, є відчуття, що для Вірта в контексті саме такого суперника така втрата “десятки” лише на благо. Без креативника тренер може абсолютно без сумнівів та рефлексії ставити автобус, розраховувати на атаки лише з приставкою "контр-". До Кльоца були питання щодо чорнової роботи (недаремно тренер залишив його в запасі на матч з Інгульцем, де треба було не так грати, як боротися), а проти Дніпра-1 можна виходити одинадцятьма роботягами.

А ще дуже цікаво, хто у Дніпрі-1 закриє пост номер 1. Проти Динамо Владислав Рибак став третім воротарем, який грав по ходу цього чемпіонату. Макс Валеф грав більшу частину сезону, провів багато ігор на нуль – але, мабуть, до нього накопичилися питання, коли тренер відправив його на лаву в найважливішій грі. Так, у воротах із Рибаком команда програла – але це не скасовує чудову гру його особисто. Воротар, який минулого сезону сидів у запасі першолігового Олімпіка, відзначився парою прекрасних сейвів.

Історія протистояння

Дніпро-1 виграв обидва матчі проти Вереса із сухим рахунком, але обидва їх провів удома. У Рівному проти цієї версії рівнян він сьогодні зіграє вперше.

Орієнтовні склади

Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — С.Шарай, Кучеров, Лебеденко — Дахновський, Пасіч — Гайдучик

Дніпро-1: Рибак — Хайнер, Адамюк, Сваток, Амаш — Бабенко — Підлепенець, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua