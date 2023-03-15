Україна

Команді Віктора Скрипника не завадить допомога рідних стін.

У поточному розіграші української Прем’єр-ліги полтавська Ворскла має помітні складнощі зі здобуттям залікових балів, через що наразі вимушена перебувати в середині турнірної таблиці з 19 очками за 17 зіграних матчів.

Можливо, на команду Віктора Скрипника настільки сильний вплив мав фактор відсутності можливості грати домашні протистояння на рідному стадіоні ім. Бутовського, однак найближчим часом у цьому плані "зелено-білі" отримають позитивний досвід.

Як стало відомо, матч 18 туру УПЛ Ворскла — Металіст 1925 відбудеться в суботу, 18 березня, о 13:00, саме на полі головного стадіону Полтави.

Таким чином, це буде перша гра, яку команда Віктора Скрипника проведе в межах рідного міста від самого початку сезону, тоді як до цього Ворскла вимушено використовувала стадіон закарпатського Миная в якості базового, а матч проти Зорі в 16 турі (1:3) взагалі грала в Олександрії на Ніці.

Харків’яни при цьому мають усього на один бал більше за "зелено-білих".