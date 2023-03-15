Україна

Головний тренер Кривбасу про те, як його застала війна та віру в перемогу.

Юрій Вернидуб дав інтерв'ю польському порталу Sportowe Fakty, в якому поділився спогадами про початок війни, а також роботі під час війни.

"Коли за тиждень до агресії в російській Думі був розроблений законопроект про визнання Путіним незалежності Луганської та Донецької народних республік, я відчував, що ось-ось щось почнеться. Мої помічники побачили це і запитали, чому я такий сумний. Я сказав: "Я думаю, що щось трапиться". У мене було передчуття, і воно підтвердилося.

Коли я дізнався, що почалася війна, перше, що зробив, дочекався, поки команда прокинеться, десь о 8 — 8:30 ранку. Я пішов до генерального директора Важі Тархнішвілі і сказав: "Вибачте, я навіть не знаю, як себе вести. Не знаю, що буде з матчем, тому що мої думки зараз тільки в Україні. Я думаю про сім'ю, про моїх дітей, онуків, про те, що зараз відбувається в моїй країні. Він це зрозумів.

Я сказав, що зроблю все, щоб ми пройшли цей етап, але я чесно сказав, що зараз не думаю про футбол. Я поставив тактику, але гравці все одно побачили мій стан. Ви можете подивитися ігри, як я поводився в інших випадках і як я поводився в тій грі. Чесно кажучи, я не думав про гру. Всі мої думки були в Україні.

Я пішов по мобілізації і потрапив в армію 27 лютого. Невдовзі я приєднався до артилерійської дивізії. Спочатку ми два-три дні провели у військовій частині в Запоріжжі. Потім сіли в автобус і нас повезли на полігон. Через п’ять днів нас знову посадили в автобуси і відвезли туди, де ми мали бути. Зараз ні для кого не секрет, що це було в напрямку Кривого Рогу, що на Херсонщині. Ми всі були із Запоріжжя. 39-та дивізія пішла обороняти Запоріжжя, а нас, 36-ту дивізію, направили на Кривий Ріг, бо ворог наступав, він уже підходив до цього місця.

Звісно, я боявся. Я вважаю, що б хтось не говорив, наприклад, що не відчуває страху, кожна нормальна людина в цій ситуації повинна боятися. Мені було страшно, але я швидко пережив це. Спочатку коли кулі летять, а бомби падають поруч, відчуваєш дуже серйозний страх. Після вже не так страшно. Звикаєш, знаєш, що робити, як захиститися. Але перший раз жахливо.

Для мене – знаю, це прозвучить жорстоко – такої нації, як росіяни, більше не існує. Бо всі однакові, всі божевільні, всі хворі. Ти бачиш, що відбувається. Якби все залежало від цього, вибачте за вислів, "ху*" і його поплічників.. Але ж вони всі зомбі. Вони радіють, коли в Україні є якісь обстріли. Це не нормально.

Немає слів для того, що вони зробили. Вони перейшли всі можливі межі. Я не хочу говорити про їхню совість, бо її в них немає. Я якось сказав: це не люди і навіть не тварини, тому що з тваринами можна якось спілкуватися, "розмовляти". Це свого роду біомаса, яка робить неймовірне: вона знищує життя, вбиває всіх. Від жінок до людей похилого віку та дітей. Для них немає обмежень.

Для мене вони найстрашніша нація і я не хочу про цю націю говорити, тому що нема про що говорити. Вони прийшли до нас забирати життя людей, будинки, все. Але Україна завжди боротиметься за волю, щоб не жити під якимось ярмом.

Молдові також потрібно бути готовою до абсолютно любого сценарію. Рік прожив у Придністров'ї. Співвідношення до росії та України 50 на 50. Щодо Молдови, я думаю, що там люди більше прив’язані до Румунії. Тільки пенсіонери, які пам'ятають часи Радянського Союзу, хочуть бути з росією. Важко судити, але там все може бути. Подивіться на Грузію. Народ на боці України, але має проросійську владу. Але я думаю, що з цим урядом може статися те саме, що було в Україні в 2014 році.

Люди непогані у Білорусі, але я б сказав дуже сором'язливі. Якби вони хотіли, цього Лукашенка вже давно б не було. Він теж хвора людина, як і Путін. Я думаю, що багато білорусів підтримують Україну і не хочуть війни. Хоча є ті, хто виріс у Радянському Союзі і більше підтримує Бацьку. Але багато білорусів, особливо молоді, воюють з росіянами і допомагають Україні.

Поклавши руку на серце, скажу: ніколи не думав, що поляки так ставитимуться до українців. Я маю повагу, велику повагу, я навіть не знаю, які слова вибрати. Те, що поляки стояли на нашому боці, і те, що вони так багато допомагають, має велике значення.

Я здобув велику повагу до Польщі та Англії. Інші країни також приєдналися. Німці, що не кажи, чехи... Без підтримки інших країн нам було б дуже важко. І Польща першою дала можливість багатьом нашим жінкам і дітям приїхати до вас.

Щодо проведення чемпіонату України. Війна війною, а людям потрібно жити далі, треба кудись від цього всього відволікатися. Треба жити і показувати, що в цей час війни ми – стійка нація. Все працює, є спорт, працюють заводи, працюють люди. Хтось мусить воювати, але й треба працювати, щоб платити податки, відбудовуватися, а не ходити вічно з простягнутою рукою. Для того, щоб економіка країни не завалилася. Якби ми не почали чемпіонат, якби ми не мріяли про Лігу чемпіонів, ми б зійшли з розуму. Це забирає наші думки від найгіршого.

Я впевнений у перемозі моєї країни не на 100, а на всі 200 відсотків! І я не сумніваюся, що ми переможемо. Я думаю, що якщо наші друзі, партнери, європейці швидше будуть допомагати зброєю, а не просто говорити про це, то перемога прийде дуже швидко.

Наша армія вже не та, що була на початку. Хоча з перших моментів ми були налаштовані на позитив і боролися як могли. Але тепер, крім ентузіазму і любові до Батьківщини, буде ще щось. Хлопці, які зараз воюють, дуже добре вчилися. І в Англії, і в Польщі, і в Чехії.

Є багато хлопців, які вже навчені, які вже вміють битися і знають, що роблять. Залишається лише мати достатньо зброї і все буде добре. Я вірю, що це станеться незабаром. Було відчуття, що почнеться війна, а зараз таке відчуття, що до літа все має закінчитися".