Україна

Футболіст отримав виклик у національну команду.

Захисник Олександрії Владислав Бабогло, який має досвід виступів за молодіжну збірну України, буде грати за збірну Молдови.

24-річний футболіст, який народився у селі Копчак (Гагаузія), може дебютувати за збірну Молдови в матчах кваліфікації Чемпіонату Європи проти Фарерських островів та Чехії.

В інтерв'ю пресслужбі національної команди Бабогло зізнався, що часто раніше бував на батьківщині.

"До мене звернувся технічний штаб Національної Молдови з пропозицією грати. Я поспілкувався зі своєю родиною, з рідними і вирішив піти на це запрошення. Після цього я поговорив із селекціонером Сергієм Клещенко, і ми чудово зрозуміли один одного.

Я хочу подякувати Федерації футболу Молдови за те, що вона надала мені шанс грати за національну збірну, і я хочу пообіцяти всім, тренеру, одноклубникам і вболівальникам, що я буду віддаватися на полі в кожному матчі, тому що я хочу допомогти моя команда.

Республіка Молдова для мене не чужа. Я тут народився, у мене тут багато родичів. До війни в Україні я досить часто приїздив до Молдови, у своє рідне село Копчак. Я особливо люблю проводити Різдво в сільській місцевості, і щороку я приїздив до Копчака...".

Відзначимо, що Бабогло провів 7 матчів за збірну України U-21, у яких відзначився одним голом. Він — вихованець Чорноморця, а з 2018 року захищає кольори Олександрії.