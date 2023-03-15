Україна

Синьо-жовті боротимуться зі збірними Люксембургу, Данії та Іспанії.

19 березня у збірної України U-19 розпочнеться збір, приурочений до поєдинків елітного раунду кваліфікації Євро-2023.

В Іспанії синьо-жовті протистоятимуть господарям турніру, а також збірним Люксембургу та Данії. Матчі проходитимуть в Альмендралехо (Francisco de la Hera) та Бадахосі (Estadio Municipal Villanovense).

Головний тренер нашої команди Сергій Нагорняк викликав на цей збір 20-х футболістів.

Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух Львів), Денис Барченко (Шахтар Донецьк).

Захисники: Андрій Булеза (Минай), Олександр Роспутько (Шахтар Донецьк), Артем Бенедюк (Динамо Київ), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела (усі — Рух Львів), Данило Удод (Аль-Айн, ОАЕ).

Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко, Антон Глущенко (усі — Шахтар Донецьк), Антон Царенко (Динамо Київ), Кирило Сігеєв (Олександрія), Дмитро Черниш (Ворскла Полтава), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Володимир Харабара (Нюрнберг, Німеччина), Микита Александров (Рівас Мадрид, Іспанія).

Нападник: Ігор Горбач (Динамо Киів).

Календар еліт-раунду відбору Євро-2023 (U-19) у групі 3

22.03.2023

Данія — Іспанія (18.00)

Україна — Люксембург (21.00)

25.03.2023

Україна — Данія (17.00)

Іспанія — Люксембург (19.00)

28.03.2023

Іспанія — Україна (19.00)

Люксембург — Данія (19.00)

Час початку матчів — київський.

В еліт-раунді 28 учасників поведуть боротьбу за путівки до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 3-го до 16 липня поточного року на Мальті. Туди потраплять переможці семи груп.

На цій стадії відбору в березні виступатимуть 27 команд, що пройшли перший етап, і португальці, які отримали пряму перепустку до еліт-раунду як лідери рейтингу відповідного віку.