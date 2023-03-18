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  • Україна

    18 березня 2023, 07:15

    Ворскла — Металіст 1925. Напередодні

    Полтавці повертаються додому.

    Тренування на
    Тренування на "Бутовського" / ФК ВОРСКЛА 18 березня 2023, 07:15

    В рамках 18-го туру УПЛ Ворскла прийме Металіст 1925.

    ВОРСКЛА – МЕТАЛІСТ-1925

    СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ, 13:00. "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Слава ЗСУ, дедалі більше команд Прем'єр-ліги має можливість проводити матчі вдома. Верес грає вдома з вересня, Чорноморець – з листопада, а сьогодні перший матч на стадіоні імені Бутовського проведе Ворскла. На багатостраждальний стадіон полтавці могли повернутися і раніше, але через погану якість поля були змушені перший домашній матч року грати в Олександрії. До речі, ймовірно, що через необхідність грати не вдома команда раніше сильно недобирала очок: без необхідності кудись їздити 2:1 із Зорею могли б на останніх хвилинах і не перетворитися на 2:3.

    Ось тільки стартовий матч у Ворскли такий, що шансів на святкове єднання з уболівальниками небагато.

    Металіст 1925 досі програв на виїзді лише один матч – “цифрове” дербі. Це був четвертий тур, і Дніпро-1 тоді штампував перемоги неначе шалений: Динамо так само отримало від команди Кучера 0:3, але вдома. Окрім цього, команда спочатку Крівенцова, а тепер Едмара на виїзді не програє: перемога, щоправда, теж лише одна, але нічиї вдалося добути і з Шахтарем, і з Динамо. Секрет успіху дуже простий: автобус, ешелонована оборона.

    Зазвичай опцій із зламування оборон у Віктора Скрипника достатньо, і атакує Ворскла добре (лише у трьох матчах супернику вдалося зіграти на нуль), але саме в цій грі у тренера може проявитися їхній дефіцит. Через дискваліфікацію за четверту жовту матч пропускають Владлен Юрченко та Василь Кравець – плеймейкер команди та її мотор на лівому фланзі. Важко, дуже важко буде без двох настільки значних гравців.

    Втім, Ворскла втратила дві зірки УПЛ на один матч, а у Металіста 1925 немає жодної і постійно. Полтавський клуб і в нинішній ситуації має дуже серйозний склад, і з урахуванням повернення на рідну арену після річної паузи завдання перемагати з господарів не знімається. Досить вже роздаровувати бали направо й наліво: восьме місце, по сусідству з тим же Металістом 1925, повинен сильно дратувати і Скрипника, і його команду.

    Історія протистояння

    Поки що команди зіграли два офіційні матчі та обмінялися домашніми перемогами.

    Орієнтовні склади

    ВорсклаІсенко — Пердута, Яворський, Павлюк, Чеснаков, Бацула - Скляр, Челядін - Нестеренко — Степанюк, Сефері

    Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень — Габелок, Я. Мартинюк, Вачіберадзе — Русин, Бичек, Дмитренко

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Ворскла Металіст 1925

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