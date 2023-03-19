football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    19 березня 2023, 08:30

    Шахтар — Рух. Напередодні

    Рух готується до серйозної перевірки на міцність.

    ВАЖКЕ ТРЕНУВАННЯ / ФК РУХ
    ВАЖКЕ ТРЕНУВАННЯ / ФК РУХ 19 березня 2023, 08:30

    У рамках 18-го туру УПЛ Шахтар прийме Рух.

    ШАХТАР — РУХ

    НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 15:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Анонс можна звести до двох слів: шкода Рух. Шахтар зазнав однієї з найбільших поразок за всю свою історію, а за гучністю цей провал, мабуть, просто безпрецедентний. Зрозуміло, що 0:7 більше за 1:7, але й програти тій Баварії, яка у всьому світі не бачила собі суперників – зовсім не те саме, ніж цьому Фейєнорду, зібраному з гравців, не потрібних нікому в топ-лігах. Основний їхній воротар програв конкуренцію в Шальке, форвард – у Брайтоні та iн.

    При цьому на рівні чемпіонату України Шахтар 2023-го навіть не зустрічає гідних конкурентів. Минай, Металіст 1925, Кривбас – суцільно перемоги з розгромним рахунком. Низький рівень суперників? Та як сказати: очки цього року набирали вже усі троє. Рух теж далеко не простий, але Колосу на своєму полі він у минулому турі програв. Різниця між домашньою грою з Колосом та виїздом до Шахтаря сягає космосу.

    Цікаво, що на користь «Шахтаря» говорять навіть кадри. Через дискваліфікацію матч пропустить представник Руху в молодіжній збірній України та за сумісництвом найнезамінний центральний захисник Роман Дідик. Кількісна заміна Руху є, але ані Віталій Холод, ані Олег Веремієнко не зіграли навіть однієї повної гри в поточному сезоні. Тут доречно згадати, що й звичайний партнер Дідика по центру оборони став таким лише восени: Богдан Слюбик до жовтня був запасним. А тут ще йРоман Слюсар у минулому турі вибув із переломом...

    У Шахтаря ж немає жодного дискваліфікованого (Траоре свій матч “відсидів”, а Кривбас вдалося розгромити взагалі без жовтих), та й травм небагато. Шкода, звичайно, Дмитра Різника, який ніяк не може дебютувати за “гірників”, але воротарська позиція – остання, до якої прямо зараз можуть бути питання. До речі, якщо Йовичевіч вирішить вдатися до ротації, то ми можемо побачити дуель суперветеранів: старших за Андрія П'ятова та Юрія Паньківа в поточному чемпіонаті немає нікого.

    Історія протистояння

    Шахтар зіграв унічию перший матч в історії Руху (1:1), але потім виграв із сухим рахунком наступні три.

    Орієнтовні склади

    Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре

    РухПаньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Фернандо, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга — Карабін

    footballпрогноз 3:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Рух Шахтар

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Зідан, Анчелотті та Гвардіола, фото: Squawka

    Чтиво

    15 марта 202310 найкращих тренерів в історії Ліги чемпіонів
    підсумки 27-го туру АПЛ, Фото: instagram.com/lagvilava7

    Микита Євтушенко

    13 марта 2023Робін Гуд з Ліверпуля, бенефіс Троссара, Мудрик — не агент 007: підсумки 27-го туру АПЛ
    Баварія - Аугсбург - Getty Images

    Роман Котляр

    13 марта 2023Тур дербі у Німеччині та інші підсумки 24-го туру Бундесліги
    Після переможного голу динамівці підбігли до свого тренера / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    13 марта 2023Ювілей Луческу, черговий розгром від Шахтаря та дуже багато скандалів: підсумки 17-го туру УПЛ
    Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк

    Ліга Європи

    10 марта 2023Шахтар — Феєнорд. Наші оцінки
    Мейсон Грінвуд, Getty Images

    Богдан Бондаренко

    08 марта 2023Піти не можна залишитись: Мейсон Грінвуд і його майбутнє в Манчестер Юнайтед
    підсумки 26-го туру АПЛ, Premier League

    Микита Євтушенко

    07 марта 2023Чемпіонський камбек Арсеналу, Ліверпуль привітав Магвайра з ювілеєм рекордним знищенням МЮ: підсумки 26-го туру АПЛ
    Динамо відновило сезон так, наче його перша частина і не закінчувалася / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    07 марта 2023Ганьба Динамо, скандальне суддівство і такий знайомий новачок: підсумки 16-го туру УПЛ
    Даєр, Кейн та Бемфорд, Twitter

    Чтиво

    06 марта 2023Забраковані клубами Прем'єр-ліги футболісти: Кейн, Райс та інші
    Михайло Мудрик, getty images

    Микита Євтушенко

    04 марта 2023"Заручник обставин" чи "розпіарений провал": перші кроки Мудрика в Челсі та причини систематичних невдач
    Гармаш не дає себе про себе забути / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    03 марта 2023Шість гравців Металіста на перегляді, прорив Криськіва та багато Болю: як перезимували гранди УПЛ
    Роман Григорчук, фото getty images

    Україна

    03 марта 2023Григорчук: Маємо успішно інтегрувати в команду нових футболістів
    Лучано Спаллетті, coachesvoice.com

    Чтиво

    02 марта 2023Як Лучано Спаллетті покращив Наполі: п'ять тактичних спостережень
    Роббі Фаулер - Getty Images

    Другое

    28 февраля 2023Роббі Фаулер: Будь Найкращим
    Попереджаємо: буде непросто! / Getty Images

    Віталій Пасічний

    28 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть гравця за списком клубів
    Football Stands Together, Premier League

    Микита Євтушенко

    27 февраля 2023Прагматична перемога Арсеналу, капітанство Зінченка, криза Челсі не знає кінця: підсумки 25-го туру АПЛ
    Юліан Брандт - Getty Images

    Роман Котляр

    27 февраля 2023Перемога Боруссії, поразка Уніона у Мюнхені та інші підсумки 22-го туру Бундесліги
    Хаві Ернандес, coachesvoice.com

    Іспанія

    23 февраля 2023Тактика Барселони-2022/23: як Хаві покращив гру лідера Ла Ліги
    Ромелу Лукаку, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    21 февраля 2023Лукаку нарешті забив (спойлер: з проблемами), а Лечче продовжує заважати топ-клубам: підсумки 23-го туру Серії А
    Єжи Дудек, Getty Images

    Чтиво

    21 февраля 2023Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

    Микита Євтушенко

    20 февраля 2023Щось неймовірне від Зінченка з Арсеналом, щось жахливе від Мудрика та Челсі, Вуд — легенда: підсумки 24-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах - Getty Images

    Роман Котляр

    20 февраля 2023Перша поразка Баварії з вересня минулого року, Дортмунд зрівнявся по пунктах з лідерами та інші підсумки 21-го туру Бундесліги
    Маріо Балотеллі, Манчестер Сіті

    Чтиво

    20 февраля 2023ТОП-10 гравців, які не любили футбол або втомились від нього

    Стрічка новин

    Україна. Новини

       