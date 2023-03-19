Шахтар — Рух. Напередодні

Україна

Рух готується до серйозної перевірки на міцність.

У рамках 18-го туру УПЛ Шахтар прийме Рух.

ШАХТАР — РУХ

НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 15:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Анонс можна звести до двох слів: шкода Рух. Шахтар зазнав однієї з найбільших поразок за всю свою історію, а за гучністю цей провал, мабуть, просто безпрецедентний. Зрозуміло, що 0:7 більше за 1:7, але й програти тій Баварії, яка у всьому світі не бачила собі суперників – зовсім не те саме, ніж цьому Фейєнорду, зібраному з гравців, не потрібних нікому в топ-лігах. Основний їхній воротар програв конкуренцію в Шальке, форвард – у Брайтоні та iн.

При цьому на рівні чемпіонату України Шахтар 2023-го навіть не зустрічає гідних конкурентів. Минай, Металіст 1925, Кривбас – суцільно перемоги з розгромним рахунком. Низький рівень суперників? Та як сказати: очки цього року набирали вже усі троє. Рух теж далеко не простий, але Колосу на своєму полі він у минулому турі програв. Різниця між домашньою грою з Колосом та виїздом до Шахтаря сягає космосу.

Цікаво, що на користь «Шахтаря» говорять навіть кадри. Через дискваліфікацію матч пропустить представник Руху в молодіжній збірній України та за сумісництвом найнезамінний центральний захисник Роман Дідик. Кількісна заміна Руху є, але ані Віталій Холод, ані Олег Веремієнко не зіграли навіть однієї повної гри в поточному сезоні. Тут доречно згадати, що й звичайний партнер Дідика по центру оборони став таким лише восени: Богдан Слюбик до жовтня був запасним. А тут ще йРоман Слюсар у минулому турі вибув із переломом...

У Шахтаря ж немає жодного дискваліфікованого (Траоре свій матч “відсидів”, а Кривбас вдалося розгромити взагалі без жовтих), та й травм небагато. Шкода, звичайно, Дмитра Різника, який ніяк не може дебютувати за “гірників”, але воротарська позиція – остання, до якої прямо зараз можуть бути питання. До речі, якщо Йовичевіч вирішить вдатися до ротації, то ми можемо побачити дуель суперветеранів: старших за Андрія П'ятова та Юрія Паньківа в поточному чемпіонаті немає нікого.

Історія протистояння

Шахтар зіграв унічию перший матч в історії Руху (1:1), але потім виграв із сухим рахунком наступні три.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Траоре

Рух: Паньків — Роман, Холод, Слюбик, Лях — Фернандо, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес, Альваренга — Карабін

прогноз 3:0