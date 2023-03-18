Україна

Надважливий бій у боротьбі за розподіл місць нагорі.

У рамках 18-го туру УПЛ Динамо прийме Зорю.

ДИНАМО – ЗОРЯ

СУБОТА, 18 БЕРЕЗНЯ, 14:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Після поразки Інгульцю та цілої низки невдач у першому колі Динамо продовжує серію ігор із розряду “без права на помилку”. Дніпро-1 обіграти вдалося, але дорогою ціною: дискваліфікації на наступний матч отримали Караваєв та Буяльський. Але якщо Караваєв отримав свою картку за частину роботи захисника (тактичний фол на Амаші), то мому тезці дали червону за, м'яко кажучи, необов'язкові провокації після фінального свистка.

І тепер тренерському штабу Динамо треба думати, як замінити лідера у центральній грі туру.

Вибір має ґрунтуватися на тому, як Луческу та компанія взагалі планують грати. Якщо вони намагатимуться грати другим номером, то Буяльський не дуже й потрібний: важливіші швидкі фланги. Але, чесно кажучи, ані Кабаєв, ані Беніто, ані поки що Волошин не так вражають, щоб робити на них ставку. Тому доречнішим і просто красивішим виглядає хід зі старою гвардією.

Денис Гармаш не виходив з перших хвилин з жовтня. У квітні йому виповниться 33, а в 29 його, здавалося б, списали до Різеспору – але потім з'ясувалося, що Динамо деградує швидше, ніж Денис старіє. Зараз, коли Циганкова продано, Шапаренко травмований, а Буяльський дискваліфікований, Гармаш виглядає чи не головною креативною опцією Динамо.

Зоря тим часом цвіте й міцніє. Патрік ван Леувен використовує всі свої напрацювання, отримані у молодіжному футболі: Бражко, Сапутін, Хлань один за одним адаптуються до великої гри. Плюс до цього і клуб не втрачає час просто так: молодь молоддю, а панамець Герреро, зважаючи на його старт (і участь у чемпіонаті світу!) – просто дуже хороший футболіст. Після зборів Зоря почала більше контролювати м'яч, частіше перегравати суперників у центрі поля – і в контексті цього цікаво, яку тактику вибере ван Леувен.

Якщо втрата Буяльського – удар по амбіціях Динамо, то Караваєв і без будь-якої дискваліфікації міг би не зіграти проти Зорі. За всіх його успіхів у тій самій Зорі, Караваєв – захисник, якого дивно називати захисником. Він дуже авантюрний гравець, який постійно залишає за спиною багато суперників і надає багато можливостей для контратак. Зоря користувалася цим чи не краще за всіх у лізі.

...Але саме “користувалася”, тому що в календарному 2023-му клуб, здається, готовий перейти на футбол, більш знайомий ван Леувену з Шахтаря та Фейєнорда. Динамо, незалежно від будь-яких своїх проблем – серйозна перевірка на міцність. Цікаво, чи вибере голландський тренер гру першим чи другим номером – і як цей вибір дозволить впровадити у життя суперник.

Історія протистояння

У суперників, за мірками сучасної УПЛ, просто легендарна історія. У радянську епоху Динамо вигравало у Зорі переважну більшість ігор – перша поразка була лише в 11-й зустрічі. Це був перший тур чемпіонату-1972, який Зоря розпочала з розгромної перемоги, а закінчила легендарним чемпіонством. Після цього Динамо програло у Ворошиловграді ще й у сезоні-1973 – та запустило ще одну безпрограшну серію, вже на 15 матчів. Пересічний програш у 1993-му не означав приблизно нічого, і після цього кияни не програвали луганчанам вже 22 гри. Вражаюче, але Валерій Лобановський за більш нiж 20 років тренерства в київському клубі так і не зазнав поразки від Зорі...

Втім, образливішою за багато поразок була нульова нічия в 29-му турі чемпіонату-2011/12, яка фактично зробила чемпіоном Шахтар. А потім пішли у програші Динамо клубу-біженцю. Всього у киян 51 перемога і лише 8 поразок у 82 матчах із Зорею, але половина з них – у 2017-22 рр..

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Волошин, Гармаш, Лонвейк — Ванат

Зоря: Сапутін — Снурніцин, Батагов, Імереков, Бутко — Бражко, Мишньов — Герреро, Булеца, Хлань — Русин

Прогноз

прогноз 1:1

Віталій Пасічний, Football.ua