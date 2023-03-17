Україна

За Ротаня без перемог — Олександрія не змогла здолати Металіст

"Поліграфи" всі офіційні матчі 2023 року завершують унічию, при цьому забиваючи дедалі менше голів.

Металіст — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст — Олександрія 0:0



Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — Чайковський (Панасенко, 63), Ралюченко — Бойчук, Демченко (Багачанський, 90+4), Коркішко (Наумець, 46) — Прядун (Рязанцев, 88).



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 74), Михайленко (Рибалка, 63), Ковалець (Сігеєв, 62) — Калітвінцев (Кожушко, 63), Кулаков (Кобзар, 74), Третьяков.



Попередження: Коркішко, Мизюк, Ралюченко, Прядун — Кобзар