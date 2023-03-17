Україна

Фахівець висловився щодо гри в УПЛ.

Виконувач обов’язків головного тренера Металіста Періца Огнєнович висловився щодо нічиєї у матчі проти Олександрії — 0:0.

"Ми знали, що на нас чекає дуже важка гра, тому що Олександрія — це хороша команда. Ми намагалися зіграти якомога краще. Я думаю, що нічия — це справедливий підсумок цього матчу. Ви знаєте, що ми програли дві гри на старті, тому хотіли сьогодні здобути перемогу.

Але потрібно розуміти, що нам протистояв суперник з дуже хорошим контролем м’яча. В цілому це одна з найкращих команд України зараз. Скажу так: ми можемо бути задоволені сьогоднішнім результатом.

Я скажу, що сьогодні ми зіграли внічию та не пропустили. Це прогрес у порівнянні з минулими двома матчами. Будемо намагатися й надалі покращувати гру у захисті, тому що до сьогоднішнього дня якості в цій фазі не вистачало.

Пауза лише у календарі матчів, а на нас чекає багато роботи. Зараз ми чітко бачимо недоліки у нашій грі. То ж будемо над цим працювати й паралельно готуватися безпосередньо до матчу з Колосом", — сказав тренер.

Металіст після 18 турів набрав 17 очків та займає 13 місце в УПЛ. Олександрія — 5 з 28 очками в активі.