Україна

Сільське дербі.

В рамках 18-го туру УПЛ Колос прийме Минай.

КОЛОС — МИНАЙ

НЕДІЛЯ, 19 БЕРЕЗНЯ, 14:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Хоч би як команди зіграли сьогодні, за одним показником рахунок дорівнює 1646:3088. Це населення пунктів, у яких прописані та з якими себе асоціюють команди. Аграрне сьогодення України створило приголомшливу реальність, в якій власної команди в еліті не мають Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця (про Севастополь та Маріуполь сумно промовчимо), але вже котрий сезон проводять команди з місць, все населення яких поміститься не те що на стадіоні, а на одній пристойній трибуні.

Власне, обидві команди і грають для своїх власників, а не для (потенційних) фанатів. У 17 матчах за участю Миная в цьому сезоні забито 33 голи, Колоса – 34. Тільки у матчах Кривбасу голи трапляються ще рідше. Усі три перемоги Миная здобуто з різницею в один м'яч, з шести перемог Колоса мінімальні чотири – а решта була з рахунком 2:0, тобто шість переможних ігор Колоса включили лише вісім м'ячів.

Вдома Колос – своєрідна фортеця, де вдається розвернутися командам вище класом (3:1 Дніпра-1, 2:1 Ворскли), але де також стабільно здобуваються очки з собі рівними. Колос не стільки переграє суперників, скільки продавлює їх – і нещодавно йому стало це робити комфортніше.

Андрій Богданов, найзірковіший гравець команди, у перші ж дні війни вступив до київської тероборони, а у березні опинився в ЗСУ. До Колоса він повернувся давно, у вересні – але без нормальної підготовки до сезону виглядав тінню самого себе і був запасним. Перший вихід Андрія в основі був у другій половині листопада, а залізно основним гравцем команди опорник став лише зараз. Звісно, Колосу це пішло на користь.

Загалом Колос виглядає впевненим фаворитом матчу. Минай мало того, що просто слабший за складом, так ще й буде змушений якось давати раду без Олега Горіна – основного центрального захисника команди. Це складно саме по собі, а якщо відсутній буде ще й Дмитро Нємчанінов, якого не було з Олександрією, то взагалі неясно, хто стримуватиме атаку Колоса. Втім, Шаран і не приховував, що Дмитро ще два тижні тому вибув не через якусь травму, а через хворобу – тож за цей час він цілком міг одужати.

Історія протистояння

Із п'яти матчів команд чотири закінчилися внічию. П'яту виграв Колос – вдома, з рахунком 2:1.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов — Болбат, Оріховський, Безбородько — Ісаєнко

Минай: Бандура — Гончар, Нємчанінов, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак, Шишка, Вітенчук, Твердохліб — Вишневський

Прогноз

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua