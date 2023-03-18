Україна

Трансфер до європейського клубу під великим питанням.

Центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко вже тривалий час перебуває в полі зацікавленості клубів із провідних європейських чемпіонатів, і вже не одне трансферне вікно минуло за постійними чутками щодо його потенційного переходу.

Найбільшого прогресу в цьому плані досяг англійський Брайтон, який на літо запланував нову пропозицію стосовно 26-річного українського виконавців.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, плани "чайок" може зруйнувати рішення самого гравця.

Матвієнко має чинний контракт із "гірниками" до 2025 року, однак найближчим часом ця угода може бути оновлена на нову, чинністю до 2028 року.

Нагадаємо, що Шахтар уже відмовляв Брайтону в трансфері власного футболіста за 20 млн євро.

У поточному сезоні Микола зробив три гольові передачі в 25 матчах.