Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та луганська Зоря.

Київське Динамо зіграє проти луганської Зорі на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в рамках вісімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Мірча Луческу, після перемоги над дніпровським Дніпром-1 (1:0), залучив до стартового складу Олександра Тимчика до правого флангу захисту, тоді як Антон Царенко та Денис Гармаш долучиться до трійки атакувальних півзахисників.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги наді Львовом (3:1), вирішив використати з перших хвилин Дришлюка та Антюха в лінії атакувальних півзахисників.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Лонвейк — Царенко, Гармаш, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Моргун, Боль, Шепелєв, Перріс, Яцик, Рамірес, Супряга, Андрієвський, Сирота, Дубінчак, Волошин, Рамадані.



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Мишньов, Бражко — Русин, Дришлюк, Антюх — Герреро.