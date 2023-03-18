Україна
18 березня 2023, 16:04
Герреро приніс Зорі мінімальну перемогу над Динамо Київ
У битві за третью сходинку команда Мірчі Луческу поступилась головному супернику.
Динамо Київ — Зоря, фото ФК Зоря Луганськ
18 березня 2023, 16:04
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Зоря 0:1
Голи: Герреро, 83
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Лонвейк — Царенко (Перріс, 56), Гармаш (Волошин, 56), Кабаєв (Шепелєв, 56) — Ванат (Рамірес, 75).
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Мишньов, Бражко — Русин (Погорілий, 63), Дришлюк (Полегенько, 88), Антюх (Хлань, 77) — Герреро (Вантух, 88).
Попередження: Тимчик, Сидорчук — Русин, Антюх, Герреро, Батагов, Бутко