Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 18 березня 2023 року, 14:00.
Кривбас - Львів, УПЛ
18 березня 2023, 19:50
У рамках 18 туру УПЛ криворізький Кривбас розписав бойову нічию із Львовом — 2:2.
Команда Юрія Вернидуба грала у меншості з кінця першого тайму. Але не відпустила бодай один пункт.
Відео голів та огляд матчу:
Львів — Кривбас 2:2
Голи: Богунов, 74, Бєляєв, 87 — Капіч, 20 (з пенальті), 79.
Львів: Рибка — Соуза (Богунов, 46), Ігор (Вовкун, 90+3), Дитатьєв, Кузик — Алібеков (Де Соуза, 72) — Антоніо (Мильченко, 58), Бєляєв, Свржняк (Есеола, 58), Грисьо — Бугай.
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Бескоровайний, Рябов, Дібанго — Капіч, Приходько (Банада, 46) — Татарков, Микитишин (Задерака, 46 (Стецьков, 90+2)), Хомченовський — Устименко (Понєдєльнік, 80).
Попередження: Дитатьєв, Ігор, Бєляєв — Татарков, Приходько, Рябов, Якімець.
Вилучення: Татарков, 43 (друга жовта).
На 74 хвилині Бугай (Львів) не реалізував пенальті (голкіпер).