Україна

Сергій Ковалець уперше програв на чолі команди з Петрового.

Недільна частина програми вісімнадцятого туру української Прем’єр-ліги розпочиналась у селі Петровому, де місцевий Інгулець приймав на власному полі одеський Чорноморець, намагаючись при цьому продовжити власну переможну ходу. І вартувало "козакам" лише запросити на посаду головного тренера досвідченого Сергія Ковальця, так і одразу ж гучні перемоги над київським Динамо (3:0) чи звитяги над харківським Металістом не змусили на себе довго чекати.

У один момент навіть почало здаватись, що й у "моряків" під орудою Романа Григорчука почала вдаватись гра. Але одразу за перемогою над рівненським Вересом (3:1) відбулась нічия вдома проти харківського Металіста 1925 (1:1), після якої всі завмерли в очікуванні на подальше просування одеситів із зони вильоту, або ж на ще більше занурення, оскільки Львів та Минай також здобули перші бали в 2023 році.

І вже від самого початку зустрічі команда Григорчука почала пропагувати атакувальний футбол. Під час першого ж закидання до лівого флангу штрафного від Брагару в ноги Бадібанги кинувся Паламарчук, і, вочевидь, збив суперника без можливості зіграти в м’яч. Арбітр реагував блискавичним призначенням пенальті, а забити з нього пострілом у правий верхній кут визвався "зимовий" новачок "моряків" Гай Хадіда.

Спроби Інгульця в подальшому взяти гру під власний контроль мали успіх тільки в тому контексті, що команда Ковальця почала більше тримати м’яч у власних ногах, проте суттєвої користі від того не мала, оскільки безпосередньо загострювати біля чужих воріт не виходило. "Козаки" на цьому тлі закономірно почали нервувати, і зрештою нахапались зайвих карток, а потім ще й пропустили вдруге перед самою перервою.

Видовищний м’яч удався Алефіренку, який перекинув воротаря з лицьової межі штрафного, після передачі з глибини від Хадіди, завдяки чому забив у третьому матчі поспіль після відновлення сезону. На другий тайм команді господарів поля потрібно було виходити в більш агресивному стилі, однак занадто довго Інгулець намагався побудувати комбінаційний футбол на чужій половині.

Неквапливий темп атак "козаків" тривав аж до появи на полі Івана Головкіна, який одразу почав намагатись пробивати за будь-якої нагоди. Це, зрештою, привело його до успіху на 83 хвилині, завдяки хитрому пострілу під ближню стійку зі входу до правого флангу штрафного. Однак це був лише поодинокий момент загострення від Інгульця, який у цьому матчі не був схожим на себе зразка попередніх двох ігор.

У наступному турі петровський Інгулець зіграє в гостях проти закарпатського Миная, а одеський Чорноморець зіграє вдома проти донецького Шахтаря.Інгулець —1:2Головкін, 83 — Хадіда, 2 (пен.), Алефіренко, 42Паламарчук — Нагієв, Кучеренко (Кравчук, 80), Ковальов, Мельничук (Поспєлов, 55) — Клименко, Кухарук — Одарюк (Козиренко, 55), Смоляков — Марусич, Козак (Головкін, 65).Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 77), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Юсов, 70), Алефіренко.Попередження: Козак, Кухарук, Клименко — Салюк, Демченко