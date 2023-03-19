Україна

Визначили найкращих у номінаціях УПЛ.

18 тур української Прем'єр-ліги офіційно завершений, а тому визначилися найкращі дійові особи.

Найкращим тренером 18 туру УПЛ став наставник луганської Зорі Патрік ван Леувен. Його команда здобула важливу перемогу над київським Динамо із рахунком 1:0.

Завдяки трьом набраним балам Зоря закріпилась на третій сходинці, випереджаючи Динамо вже на чотири бали.

Найкращим гравцем туру став опорний півзахисник Кривбасу Ріфет Капіч. Його клуб зіграв у бойову нічию проти Львова (2:2), а сам боснійський легіонер забив два голи.

Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Степан Юрчишин та Ігор Яворський увійшли до складу експертної ради.