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  • Україна

    19 березня 2023, 22:55

    Ротань назвав головну ціль молодіжної збірної України

    Фахівець прокоментував майбутній Євро-2023.

    РУСЛАН РОТАНЬ, УАФ
    РУСЛАН РОТАНЬ, УАФ 19 березня 2023, 22:55

    Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думками щодо майбутнього Євро-2023 та оцінив кваліфікацію до нього.

    "Ми не мали права провалити цей турнір. Ми були мотивовані, хотіли на футбольному полі хоч якось для нашої країни, скажімо так, доставити радість. Знали, що за нами стежать і воїни, які перебувають на передовій".

    Після гри у Франції я розумів, що хлопці можуть набагато більше. Найголовніше, що вони можуть. Чомусь у мене була впевненість уже тоді, що ми через плей-офф пройдемо далі.

    Головна мета команди – Олімпіада. Усі десь у думках це носимо. Хочемо, щоб ми стали першою командою України, яка вийшла на Олімпійські ігри. Звичайно, прагнутимемо цього", — сказав Ротань.

    Нагадаємо, за підсумками жеребкування Євро-2023 Україна потрапила до групи В, де зіграє проти Румунії, Іспанії та Хорватії.

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