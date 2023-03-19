Ротань назвав головну ціль молодіжної збірної України

Україна

Фахівець прокоментував майбутній Євро-2023.

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань поділився думками щодо майбутнього Євро-2023 та оцінив кваліфікацію до нього.

"Ми не мали права провалити цей турнір. Ми були мотивовані, хотіли на футбольному полі хоч якось для нашої країни, скажімо так, доставити радість. Знали, що за нами стежать і воїни, які перебувають на передовій".

Після гри у Франції я розумів, що хлопці можуть набагато більше. Найголовніше, що вони можуть. Чомусь у мене була впевненість уже тоді, що ми через плей-офф пройдемо далі.

Головна мета команди – Олімпіада. Усі десь у думках це носимо. Хочемо, щоб ми стали першою командою України, яка вийшла на Олімпійські ігри. Звичайно, прагнутимемо цього", — сказав Ротань.