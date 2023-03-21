Україна

Румунського фахівця знову кличуть закордон.

Мірча Луческу найближчим часом може залишити посаду головного тренера Динамо Київ. Як стало відомо виданню ProSport, 77-річний фахівець отримав пропозицію від французької Ніцци.

Саме Луческу є пріоритетною ціллю команди з Лазурного берега. Фахівець провів ряд переговорів із керівництвом клубу.

Проте є вірогідність, що Динамо він не буде залишати посеред сезону, а дочекається до літа, щоб прийняти остаточне рішення.

"Близько двох-трьох тижнів тому Луческу зустрівся з представниками Ніцци в Польщі. Вони представили йому проєкт, поговорили про філософію клубу і сказали, що хочуть якнайшвидше розпочати співпрацю", — повідомляє видання.

Контракт Луческу з Динамо закінчується в червні 2024 року. Що стосується Ніцци, то клуб наразі очолює Дідьє Дігар, маючи при цьому приставку "в.о".