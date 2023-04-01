Україна

УПЛ повертається!

У рамках 19-го туру УПЛ Минай прийме Інгулець.

МИНАЙ – ІНГУЛЕЦЬ ​

СУБОТА, 1 КВІТНЯ, 13:00. МИНАЙ, МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

І знов сільське дербі, куди ж без них. 3088:7088 – таке населення Миная та Петрового згідно з останніми переписами. Воно сумарно поміститься навіть на ужгородському “Авангарді”, не кажучи про “Олімпійський”, “Дніпро-Арену” та інші більш знамениті стадіони. Тим не менш, обидві команди проводять вже четвертий сезон на елітному рівні і явно планують залишитися й на п'ятий.

На певному етапі для порятунку виявилося достатньо поставити серйозних тренерів на піку кар'єри. І Володимир Шаран, і Сергій Ковалець – серйозні, майстерні фахівці, які багато бачили на своєму віку та позбавлені як тренерської наївності, так і відсутності амбіцій. Минай чесно бореться за виживання, Інгулець при Ковальці взагалі перевершив очікування, розпочавши рік із перемоги над Динамо.

Саме тому, що обидва тренери вже бачили в українському футболі дуже багато, сьогодні можна розраховувати на дуже обережну гру. Поразка означає не тільки 0 очок тобі, а й 3 пункти прямому конкуренту – нічия ж гарантовано збільшить відрив не від Львова, так від Металіста, не від Металіста, так від Руху.

Обом командам потрібно буде якось справлятися із серйозними кадровими втратами. В Миная буде відсутній Нємчанінов – найнезамінніший захисник і другий за зіграним часом у сезоні футболіст, який схопив четверту жовту з Колосом. А з огляду на те, що Шаран ставить футбол із трьома центрбеками, це серйозний удар по позиціях оборони.

Ну а гостям доведеться якось міняти Дмитра Клименка – основного центрального півзахисника, четвертого гравця команди за зіграним часом. І у зв'язку з цим особливо цікаво, коли ж повернеться до ладу капітан команди. Євген Запорожець постійно виводив команду з пов'язкою минулого року, але у другій частині сезону він взагалі не потрапляв у заявку. Жодних повідомлень про травми не було, що робить ситуацію особливо дивною.

Історія протистояння

Чотири (!) перших матчі в історії цієї дуелі закінчилися внічию 1:1 – правда, один із них був кубковим, і тоді серія пенальті залишилася за Минаєм. Після цього команди зіграли ще тричі – але жодного разу за ці сім ігор господар не переміг у основний час. Інгулець і Минай змогли перемогти на виїзді, ще одна нещодавня зустріч закінчилася 2:2.

Орієнтовні склади

Минай: Бандура — Мельник, Кравчук, Горін — Гончар, Шишка, Вітенчук, Булеза — Воробчак, Вишневський, Твердохліб

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко, Ковальов, Мельничук — Запорожець, Кухарук — Одарюк, Смоляков — Марусич, Козак

прогноз 0:0

Віталій Пасічний, Football.ua