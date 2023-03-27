Україна

Завершився матч між українською та італійською командами.

Молодіжна збірна України в рамках товариського матчу грала проти італійської команди та поступилась з рахунком 1:3.

Першій м'яч у ворота Нещерета відправив Ловато ще в середині першого тайму. Вже в середині другої половини Кащук зрівняв рахунок.

Проте два точних постріли Коломбо згодом зняли питання щодо переможця в цій грі.

Італія U-21 — Україна U-21 3:1

Голи: Ловато, 18, Коломбо, 70, 82 — Кащук, 66

Стартовий склад збірної України U-21: Нещерет — Лях, Таловеров, Батагов, Вівчаренко — Михайленко, Бражко — Кащук, Криськів, Вьюнник — Сікан