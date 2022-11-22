Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу 21 листопада 2022, 16:00.
УАФ
22 листопада 2022, 20:39
У товариському матчі молодіжна збірна України не змогла обіграти національну команду Грузії. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Підопічні Руслана Ротаня відкрили рахунок на 63 хвилині поєдинку, коли результативним ударом відзначився Кащук. Проте за сім хвилин цифри на табло стали рівними зусиллями Гвадагіані.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Грузія U-21 — Україна U-21:
Грузія U-21 — Україна U-21 1:1
Голи: Гвадагіані, 70 - Кащук, 63.
Грузія (U-21): Куталадзе, Гелашвілі (Мамагейшвілі, 74), Каландадзе, Хвадагіані, Азарові, Меквабішвілі (к), Гуляшвілі (Поцхверія, 90+2), Гагуа (Л. Хорхелі, 90+2), Майсурадзе (Капанадзе, 46), Н. Хорхелі (Квернадзе, 58), Гагнідзе.
Україна (U-21): Кінарейкін (Твардовський, 46), Кузик (Фарина, 79), Слюсар, Якуба, Лях, Бунчуков (Михайленко, 46), Желізко (к), Кулаковський (Сапуга, 66), Кащук, Краснопір (Гончарук, 84), Сігеєв (Кучерявий, 66).