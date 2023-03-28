Україна

Transfermarkt оновив ціни футболістам чемпіонату України.

Портал Transfermarkt оновив ціни футболістам української Прем'єр-ліги.

Наразі найдорожчими гравцями чемпіонату є захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко та воротар "гірників" Анатолій Трубін — обидва по 18 мільйонів євро.

У ТОП-5 також потрапили нападник Дніпра-1 Артем Довбик — 11 мільйонів євро, воротар Динамо Георгій Бущан — 10 мільйонів євро, та півзахисник Динамо Микола Шапаренко — 9 мільйонів євро.

ТОП-10 виглядає так:

Відзначимо, що в цілому ціна усіх гравців УПЛ складає 298 мільйонів євро. Найдорожчий клуб — Шахтар (104, 8 мільйони). Динамо — друге (63,5 млн.), Дніпро-1 — третій (33,7). У ТОП-5 потрапили також Зоря (16 млн.) та Ворскла (10,4 млн.).