Україна

Фахівець плідно провів міжнародну паузу.

Виконуючий обов'язків головного тренера харківського Металіста 1925 Едмар побував на стажуванні у лондонському Арсеналі.

Після завершення матчу УПЛ проти Ворскли, Едмар поїхав до Лондона. Запросив туди Едмара його друг — Еду Гаспар, котрий працює спортивним директором "канонірів".

Прес-служба Металіста 1925 повідомляє, що в Лондоні Едмар подарував Гаспару футболку харківського клубу з написом "Слава ЗСУ".

"Мої враження від перебування у розташуванні Арсеналу — максимально позитивні. У цьому клубі все працює на найвищому рівні. Коли заходиш на їх базу, одразу бачиш, що кожна людина знає, що вона має робити і для чого вона це робить, всі працюють задля успіхів команди. Ці слова стосуються, як звичайних працівників, так і, звісно, керівників клубу, таких, як головний тренер Мікель Артета чи спортивний директор Еду Гаспар. Він виконав величезну роботу для того, щоб команда була там, де є зараз.

Я дуже вдячний керівництву нашого клубу за те, що вони сприяли тому, що я пройшов стажування в Арсеналі. Ця поїздка не є поїздкою задля подорожі. З цього стажування ми обов'язково зробимо висновки. Будемо намагатися впроваджувати все те найкраще, що працює в Арсеналі. Це стосується, як тренувального процесу, так і функціонування клубу загалом. Звісно, зважаючи на наші українські реалії та можливості. Але у нас в клубі всі розуміють, що потрібно постійно розвиватися. Ставати кращими мають керівники, тренери, гравці. Ми маємо рости і ми будемо це робити", — розповів Едмар.